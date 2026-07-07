Nowy gameplay z Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Jackdaw ponownie króluje na morzach

Do sieci trafił kolejny materiał z Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Tym razem twórcy skupili się na morskiej rozgrywce, która była jednym z największych atutów oryginału.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced rozwija kultowe bitwy morskie

Po prezentacji pierwszych dwudziestu minut gry Ubisoft udostępnił nowy gameplay koncentrujący się na walkach morskich. Materiał pokazuje Jackdawa podczas starć z wrogimi okrętami oraz przypomina o elementach, które przed laty uczyniły Black Flag jedną z najlepiej ocenianych odsłon serii.