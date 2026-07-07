Nowy gameplay z Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Jackdaw ponownie króluje na morzach

Twórcy pokazali odświeżone bitwy morskie, abordaż oraz ulepszoną oprawę graficzną remake'u.
Do sieci trafił kolejny materiał z Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Tym razem twórcy skupili się na morskiej rozgrywce, która była jednym z największych atutów oryginału.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced rozwija kultowe bitwy morskie
Po prezentacji pierwszych dwudziestu minut gry Ubisoft udostępnił nowy gameplay koncentrujący się na walkach morskich. Materiał pokazuje Jackdawa podczas starć z wrogimi okrętami oraz przypomina o elementach, które przed laty uczyniły Black Flag jedną z najlepiej ocenianych odsłon serii.
Odświeżona oprawa graficzna wyraźnie poprawia efektowność bitew. Eksplozje prezentują się znacznie bardziej realistycznie, a odłamki drewna, odbicia światła na wodzie i efekty ognia sprawiają, że starcia wyglądają bardziej widowiskowo niż w oryginalnej wersji gry. Na nagraniu nie zabrakło również żeglugi, szant śpiewanych przez załogę oraz ostrzału z pokładowych dział.
Twórcy przygotowali także kilka nowych elementów. Podczas ataku na jedną z fortec członkowie załogi przekazują dodatkowe informacje fabularne, których nie było w pierwowzorze. Zmiany obejmują również abordaż – po wejściu na pokład wrogiego statku gracze korzystają z przebudowanego systemu walki, co ma nadać tym starciom zupełnie nową dynamikę.
GramTV przedstawia:
Wzbudzaj strach wśród wrogów, abordując i zatapiając statki przeciwnika jako Edward Kenway, kapitan „Jackdaw”. Niezależnie od tego, czy wtapiasz się w tłum, czy prowadzisz brawurowe ataki, przełączaj się między cichymi likwidacjami a zaciętymi walkami wręcz, z łatwością posługując się mieczami, pistoletami i Ukrytym Ostrzem. W otoczeniu historycznych legend pirackich przeciwstaw się imperiom w ramach odwiecznego konfliktu między Asasynami a Templariuszami.
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