15 milionów kopii w miesiąc. Meccha Chameleon to największy sprzedażowy fenomen 2026 roku

Mamy już połowę 2026 roku, warto zatem rzucić na to, co się dzieje na półkach z grami. Fizycznych lub, coraz częściej, cyfrowych.

No więc mamy niekwestionowanego lidera sprzedaży. Lidera zaskakującego, który nagle wyłonił się z, nomen omen, ukrycia. 15 milionów egzemplarzy Meccha Chameleon Niezależnie od tego, w jakim środowisku graczy się obracacie, wydaje się niemal pewne, że przynajmniej raz o uszy obiła się wam nazwa Meccha Chameleon. Nic dziwnego – mowa wszak o małej, niepozornej produkcji, stworzone przez dwóch deweloperów indie z Japonii. Ta w szczytowym momencie na Steamie potrafiła przyciągnąć przed ekrany nawet 340 tysięcy użytkowników jednocześnie. Jest to więc na swój sposób fenomen podobny do tego, jakim przed lat było Among Us. Aczkolwiek wtedy pomocnym czynnikiem była pandemia, która zamknęła ludzi w domu. Dziś pandemii nie ma, a mimo to wszyscy siedzą i starają się ukryć w najbardziej absurdalny sposób.

Meccha Chameleon omawiamy tutaj nie bez powodu. Tytuł ten w mniej niż miesiąc rozszedł się w zawrotnej liczbie 15 milionów kopii, co czyni z niego najlepiej sprzedającą się grę w 2026 roku. Dość powiedzieć, że drugie EA Sports FC 26 osiągnął wynik o blisko 7 milionów gorszy. Podium sprzedażowe zamyka Resident Evil Requiem z rezultatem niższym o około 1,6 milionów niż w przypadku produkcji Electronic Arts. Oczywiście, nie bez znaczenia pozostaje fakt, że EA Sports FC i Resident Evil to pozycje z segmentu AAA, kosztujące jak gry AAA. Tymczasem komputerową zabawę w chowanego w Polsce kupimy np. za 25 zł.

GramTV przedstawia:

Mimo to wynik ten i tak robi potężne wrażenie. Meccha Chameleon idealnie wykorzystuje swój imprezowy i streamowy potencjał. Pytanie tylko, czy twórcy będą mieli pomysł i chęć, by rozwijać tytuł dalej, a może nawet jakoś zmonetyzować ten potężny sukces? Najlepiej sprzedające się gry w 2026 roku wg Alinea Analytics: Meccha Chameleon – 15 milionów EA Sports FC 26 – 9,1 milionów Resident Evil Requiem – 7,5 milionów Forza Horizon 6 – 7,4 milionów ARC Raiders – 7,4 milionów Slay the Spire 2 – 7 milionów Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

