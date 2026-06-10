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Trzęsienie ziemi w Ubisofcie. Dwa studia zamknięte, nawet 380 osób bez pracy

Maciej Petryszyn
2026/06/10 20:30
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Potężne trzęsienie ziemi przeszło przez Ubisoft. I dotknęło ono aż 4 studia!

Zwolnienia… Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kierownictwa francuski gigant ponownie pożegnał sporą liczbę pracowników.

Ubisoft
Ubisoft
Foto: Ravindra Kumar

Ubisoft z kolejną falą zwolnień

Według obecnych szacunków najbardziej dotknięte zostały Ubisoft Winnipeg oraz Ubisoft Belgrade. Oba te studia zostały bowiem zamknięte, co oznacza utratę pracy przez odpowiednio 65 i około 100 pracowników. To kolejne tego typu działania, bo w minionych miesiącach podobny los spotkał też Ubisoft Stockholm, Ubisoft Leamington czy Ubisoft Halifax. Ale to nie koniec. Z Ubisoft Barcelona zwolniono 51 osób, a dodatkowo redukcje miały dotknąć także Ubisoft San Francisco. Niemniej w tym wypadku nie wiadomo, jak duża liczba deweloperów padła ofiarą cięć kadrowych w szeregach francuskiego giganta. Przewiduje się jednak, że działania firmy mogły dotyczyć nawet 380 pracowników.

W ogłoszeniu, które pojawiło się w wewnętrznych kanałach komunikacyjnych Ubi, podobno napisano:

W ciągu ostatnich miesięcy Ubisoft zmieniał swoją organizację, aby uprościć sposób funkcjonowania, obniżyć bazę kosztową i wzmocnić firmę w długiej perspektywie czasowej. Decyzje te odzwierciedlają również dostosowanie poziomu aktywności po ostatnich przeglądach portfolio. W ramach tych działań ogłosiliśmy dzisiaj następujące decyzje dotyczące naszych zespołów i operacji.

W pionie produkcyjnym podjęto trudne decyzje o zamknięciu naszych studiów w Winnipeg i Belgradzie, a także rozpoczęliśmy konsultacje w sprawie proponowanej restrukturyzacji naszego studia w Barcelonie, polegającej na ponownym skupieniu działań wokół marki Rainbow Six – co podlega konsultacjom z przedstawicielami pracowników.

Zmiany zachodzą również w globalnej organizacji wydawniczej, aby dostosować strukturę i sposób rozmieszczenia zespołów, przy jednoczesnym zachowaniu silnej obecności na kluczowych rynkach.

Oczekując na wyniki konsultacji, decyzje te oznaczają, że zmiany mogą dotknąć do 380 pracowników. Zmiany te nie są odzwierciedleniem talentu, zaangażowania ani wkładu osób, których dotyczą. Lokalne zespoły zarządzające kontaktują się bezpośrednio z pracownikami, aby przekazać informacje, odpowiedzieć na pytania i zapewnić odpowiednie wsparcie w trakcie całego procesu.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, pomimo faktu, iż mowa o ponownym skupieniu działań wokół marki Rainbow Six, to od projektu rzekomo odsunięto 120 pracowników. Tak czy inaczej, już pod koniec maja w raporcie finansowym Ubisoft informował, iż prowadzone od kilku miesięcy działania mające na celu uzdrowienie firmy, doprowadziły do zwolnienia 1,2 tysiąca osób. Jednocześnie informowano wówczas, iż prawdopodobne są kolejne restrukturyzacje, co, jak widzimy, też się stało.

Źródło:https://insider-gaming.com/ubisoft-380-employees/

Tagi:

News
Ubisoft
zwolnienia
Ubisoft San Francisco
Ubisoft Winnipeg
pracownicy
redukcja etatów
zwolnienia w Ubisofcie
Ubisoft Belgrade
Ubisoft Barcelona
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
4
dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 22:05
Silverburg napisał:

Smuci mnie, jak widzę, że cieszycie się, że inni ludzie tracą pracę.

Ale to tak jakbyś dostał raka to wszyscy byśmy Ci współczuli, życzyli zdrowia, pytali czy coś potrzebujesz i liczyli że z tego wyjdziesz. 

Gdyby Trump dostał raka to by połowa ameryki klaskała i wiwatowała. 

Gdyby Putin dostał raka to by pół świata albo i więcej klaskało i wiwatowało. 

Tacy są ludzie. Wszystko co robisz w życiu się kumuluje i to również tyczy się organizacji. Zresztą w Ubisoft byli deweloperzy którzy obrzucali wyzwiskami graczy bo śmieli krytykować AC Shadows. Mówiliśmy im co chcemy o a ni się śmiali że "pokażą nam". 

Jak nie jesteś lubiany to w najlepszym wypadku ludzie są wobec Ciebie obojętnie a w najgorszym - celebrują Twoje porażki i jeszcze kombinują jak się do nich dołożyć. 

Takie jest życie. Można mówić że nie jest fair ale też trzeba z tym żyć bo świata nie zmienisz. A Ubisoft próbował. 

Silverburg
Gramowicz
Wczoraj 21:27

Smuci mnie, jak widzę, że cieszycie się, że inni ludzie tracą pracę.

sc
Gramowicz
Wczoraj 20:54

Bardzo dobrze. Mało, a solidnie(oby)!




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112