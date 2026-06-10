Trzęsienie ziemi w Ubisofcie. Dwa studia zamknięte, nawet 380 osób bez pracy

Potężne trzęsienie ziemi przeszło przez Ubisoft. I dotknęło ono aż 4 studia!
Zwolnienia… Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kierownictwa francuski gigant ponownie pożegnał sporą liczbę pracowników.
Ubisoft z kolejną falą zwolnień
Według obecnych szacunków najbardziej dotknięte zostały Ubisoft Winnipeg oraz Ubisoft Belgrade. Oba te studia zostały bowiem zamknięte, co oznacza utratę pracy przez odpowiednio 65 i około 100 pracowników. To kolejne tego typu działania, bo w minionych miesiącach podobny los spotkał też Ubisoft Stockholm, Ubisoft Leamington czy Ubisoft Halifax. Ale to nie koniec. Z Ubisoft Barcelona zwolniono 51 osób, a dodatkowo redukcje miały dotknąć także Ubisoft San Francisco. Niemniej w tym wypadku nie wiadomo, jak duża liczba deweloperów padła ofiarą cięć kadrowych w szeregach francuskiego giganta. Przewiduje się jednak, że działania firmy mogły dotyczyć nawet 380 pracowników.
W ogłoszeniu, które pojawiło się w wewnętrznych kanałach komunikacyjnych Ubi, podobno napisano:
W ciągu ostatnich miesięcy Ubisoft zmieniał swoją organizację, aby uprościć sposób funkcjonowania, obniżyć bazę kosztową i wzmocnić firmę w długiej perspektywie czasowej. Decyzje te odzwierciedlają również dostosowanie poziomu aktywności po ostatnich przeglądach portfolio. W ramach tych działań ogłosiliśmy dzisiaj następujące decyzje dotyczące naszych zespołów i operacji.
W pionie produkcyjnym podjęto trudne decyzje o zamknięciu naszych studiów w Winnipeg i Belgradzie, a także rozpoczęliśmy konsultacje w sprawie proponowanej restrukturyzacji naszego studia w Barcelonie, polegającej na ponownym skupieniu działań wokół marki Rainbow Six – co podlega konsultacjom z przedstawicielami pracowników.
Zmiany zachodzą również w globalnej organizacji wydawniczej, aby dostosować strukturę i sposób rozmieszczenia zespołów, przy jednoczesnym zachowaniu silnej obecności na kluczowych rynkach.
Oczekując na wyniki konsultacji, decyzje te oznaczają, że zmiany mogą dotknąć do 380 pracowników. Zmiany te nie są odzwierciedleniem talentu, zaangażowania ani wkładu osób, których dotyczą. Lokalne zespoły zarządzające kontaktują się bezpośrednio z pracownikami, aby przekazać informacje, odpowiedzieć na pytania i zapewnić odpowiednie wsparcie w trakcie całego procesu.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, pomimo faktu, iż mowa o ponownym skupieniu działań wokół marki Rainbow Six, to od projektu rzekomo odsunięto 120 pracowników. Tak czy inaczej, już pod koniec maja w raporcie finansowym Ubisoft informował, iż prowadzone od kilku miesięcy działania mające na celu uzdrowienie firmy, doprowadziły do zwolnienia 1,2 tysiąca osób. Jednocześnie informowano wówczas, iż prawdopodobne są kolejne restrukturyzacje, co, jak widzimy, też się stało.