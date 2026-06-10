Trzęsienie ziemi w Ubisofcie. Dwa studia zamknięte, nawet 380 osób bez pracy

W ogłoszeniu, które pojawiło się w wewnętrznych kanałach komunikacyjnych Ubi, podobno napisano:

W ciągu ostatnich miesięcy Ubisoft zmieniał swoją organizację, aby uprościć sposób funkcjonowania, obniżyć bazę kosztową i wzmocnić firmę w długiej perspektywie czasowej. Decyzje te odzwierciedlają również dostosowanie poziomu aktywności po ostatnich przeglądach portfolio. W ramach tych działań ogłosiliśmy dzisiaj następujące decyzje dotyczące naszych zespołów i operacji.

W pionie produkcyjnym podjęto trudne decyzje o zamknięciu naszych studiów w Winnipeg i Belgradzie, a także rozpoczęliśmy konsultacje w sprawie proponowanej restrukturyzacji naszego studia w Barcelonie, polegającej na ponownym skupieniu działań wokół marki Rainbow Six – co podlega konsultacjom z przedstawicielami pracowników.

Zmiany zachodzą również w globalnej organizacji wydawniczej, aby dostosować strukturę i sposób rozmieszczenia zespołów, przy jednoczesnym zachowaniu silnej obecności na kluczowych rynkach.

Oczekując na wyniki konsultacji, decyzje te oznaczają, że zmiany mogą dotknąć do 380 pracowników. Zmiany te nie są odzwierciedleniem talentu, zaangażowania ani wkładu osób, których dotyczą. Lokalne zespoły zarządzające kontaktują się bezpośrednio z pracownikami, aby przekazać informacje, odpowiedzieć na pytania i zapewnić odpowiednie wsparcie w trakcie całego procesu.