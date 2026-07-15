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Assassin’s Creed Black Flag Resynced z kolejną łatką. Koniec blokady 30 FPS na PC

Maciej Petryszyn
2026/07/15 13:45
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Premiera Assassin’s Creed Black Flag Resynced okazła się sporym sukcesem. Nie obyło się jednak bez błędów.

Jak w każdej zresztą grze. W efekcie już teraz Ubisoft zapowiada kolejną aktualizację.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Problem 30 FPS-ów na PC w Black Flag Resynced ma się skończyć

Najnowsza łatka do Assassin’s Creed Black Flag Resynced trafi w nasze ręce już w najbliższy czwartek, tj. 16 lipca. Pełna jej zawartość nie jest jeszcze znana, ale wiemy, iż wprowadzi ona wyczekiwaną przez PC-owców zmianę. Ta tyczy się przerywników filmowych, które dotychczas były z jakiegoś powodu zablokowane w 30 klatkach na sekundę. Nadchodząca aktualizacja ma to naprawić, dzięki czemu cutscenki wejdą na wyższy poziom płynności. To oczywiście nie wszystko, bo już teraz Ubisoft zapewnia, iż patch przyniesie również szereg innych poprawek błędów i usprawnień.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ukazało się 9 lipca 2026 roku i trafiło zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Remake ten w zaledwie dobę rozszedł się w 2 milionach kopii, a na dodatek zaliczył najlepszy w historii serii wynik na platformie Steam. Nie obyło się przy tym bez kontrowersji, bo pojawiły się m.in. zarzuty i wprowadzanie cenzury. Mimo to Black Flag Resynced zostało bardzo dobrze ocenione przez branżowe media. W naszej niedawnej recenzji produkcja Ubisoft Singapore zgarnęła ocenę 8,5 na 10.

GramTV przedstawia:

W międzyczasie wyciekły też nowe informacje na temat kolejnej odsłony asasyńskiego cyklu, a więc Assassin’s Creed Hexe. Na dodatek okazało się, że Assassin’s Creed Shadows nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20733-assassin-s-creed-black-flag-resynced-will-receive-a-patch-on-july-16-to-address-30-fps-cutscenes-on-pc

Tagi:

News
Ubisoft
aktualizacja
patch
Assassin's Creed
Ubisoft Singapore
patch do gry
aktualizacja gry
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Portal: v.6.1.112