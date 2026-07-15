Assassin’s Creed Black Flag Resynced z kolejną łatką. Koniec blokady 30 FPS na PC

Jak w każdej zresztą grze. W efekcie już teraz Ubisoft zapowiada kolejną aktualizację.

Problem 30 FPS-ów na PC w Black Flag Resynced ma się skończyć

Najnowsza łatka do Assassin’s Creed Black Flag Resynced trafi w nasze ręce już w najbliższy czwartek, tj. 16 lipca. Pełna jej zawartość nie jest jeszcze znana, ale wiemy, iż wprowadzi ona wyczekiwaną przez PC-owców zmianę. Ta tyczy się przerywników filmowych, które dotychczas były z jakiegoś powodu zablokowane w 30 klatkach na sekundę. Nadchodząca aktualizacja ma to naprawić, dzięki czemu cutscenki wejdą na wyższy poziom płynności. To oczywiście nie wszystko, bo już teraz Ubisoft zapewnia, iż patch przyniesie również szereg innych poprawek błędów i usprawnień.