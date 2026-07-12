Twórca Assassin’s Creed Unity wraca do premiery gry. "Próbowaliśmy przeforsować zbyt wiele rzeczy naraz"

Rok po oryginalnym Black Flag na rynek trafiło bowiem Assassin’s Creed Unity. Ale nie było takim sukcesem jak poprzednik.

Assassin’s Creed Unity, znane również jako Assassin’s Creed Bugity

Nie bez znaczenia były ogromne problemy techniczne produkcji z 2014. Nie bez powodu ta dorobiła się mało chlubnego przydomka Bugity. Ten fatalny stan sprawił, że wielu graczy zniechęciło się do tej odsłony serii Assassin’s Creed. To o tyle ciekawe, że ta zaliczyła potem swoiste redemption story i po serii aktualizacji zaczęło prezentować się tak, jak miało na premierę. Mimo to nie wszyscy zdecydowali się powrócić, nie jest to więc case identyczny jak np. w przypadku Cyberpunka 2077.