Twórca Assassin’s Creed Unity wraca do premiery gry. "Próbowaliśmy przeforsować zbyt wiele rzeczy naraz"

Obecnie społeczność serii Assassin’s Creed żyje premierą Black Flag Resynced. Niemniej to też dobry moment na trochę wspomnień.
Rok po oryginalnym Black Flag na rynek trafiło bowiem Assassin’s Creed Unity. Ale nie było takim sukcesem jak poprzednik.
Assassin’s Creed Unity, znane również jako Assassin’s Creed Bugity
Nie bez znaczenia były ogromne problemy techniczne produkcji z 2014. Nie bez powodu ta dorobiła się mało chlubnego przydomka Bugity. Ten fatalny stan sprawił, że wielu graczy zniechęciło się do tej odsłony serii Assassin’s Creed. To o tyle ciekawe, że ta zaliczyła potem swoiste redemption story i po serii aktualizacji zaczęło prezentować się tak, jak miało na premierę. Mimo to nie wszyscy zdecydowali się powrócić, nie jest to więc case identyczny jak np. w przypadku Cyberpunka 2077.
Ten trudny okres w rozmowie z Retro Gamer wspomina Jean Guesdon, który stał na czele projektu Unity i pozostaje związany z marką Assassin’s Creed do dziś:
Niestety, premiera Unity była ogromnym wyzwaniem z kilku powodów.
Podobnie jak w przypadku AC3 i silnika AnvilNext, na proces produkcji Unity wpłynęła niesamowita nowa technologia pozwalająca na odwzorowanie skali 1:1, wnętrza budynków, ogromne tłumy, zupełnie nowy system parkouru oraz zintegrowany komponent sieciowy. Rozwijanie zawartości i technologii w tym samym czasie jest zawsze bardzo wymagające, a ten tytuł być może próbował przeforsować zbyt wiele rzeczy naraz.
AC Unity to jedna z najbardziej niedocenianych gier w serii.
GramTV przedstawia:
Trudno się jednak dziwić. Wszak to właśnie Assassin’s Creed Unity wprowadziło do serii wiele nowych na tamten czas rzeczy, jak potężne paryskie tłumy, zaawansowany parkour, a nawet możliwość zabawy w kooperacji. Dodatkowo nie brakowało rzeczy do roboty, zarówno w formie zadań, jak i znajdziek, a także… mikrotransakcji. Zmodyfikowana została też walka, a sama opowieść przeplatała się z tą znaną z Assassin’s Creed Rogue.