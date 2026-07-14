Assassin’s Creed Hexe z nowym wyciekiem. Termin premiery, cena, brak magii i powrót systemu strachu

Gra ma wyglądać „znacznie lepiej od AC Shadows”.

Według najnowszych doniesień premiera Assassin’s Creed Hexe jest obecnie planowana na czerwiec 2027 roku. Termin może być jednak jedynie datą zastępczą umieszczoną w wewnętrznym harmonogramie. Gra ma trafić na PlayStation 5, konsole Xbox Series X/S oraz komputery osobiste. Materiały źródłowe wspominają również o kategorii wiekowej PEGI 18 oraz zastosowaniu zabezpieczenia Denuvo Anti Cheat. Podstawowa edycja produkcji ma kosztować 69,99 dolarów. Za wydanie Deluxe gracze mieliby zapłacić 89,99 dolarów, natomiast cena edycji kolekcjonerskiej może wynieść 119,99 dolarów. Ubisoft nie potwierdził jeszcze ani tych kwot, ani zawartości poszczególnych wydań. Jedną z najważniejszych zmian ma być usunięcie z gry systemu magii. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że bohaterka będzie korzystać z nadnaturalnych zdolności związanych z motywem czarownic. Najwyraźniej twórcy zdecydowali się jednak na bardziej przyziemne przedstawienie tej tematyki.

GramTV przedstawia:

Nie oznacza to, że w Assassin’s Creed Codename Hexe zabraknie nietypowych mechanik. Powrócić ma system strachu znany z dodatku Kuba Rozpruwacz do Assassin’s Creed Syndicate. Przerażeni przeciwnicy będą częściej popełniać błędy, niecelnie strzelać, a w skrajnych przypadkach całkowicie porzucać swoje stanowiska i uciekać z zagrożonego obszaru. Istotną rolę odegra również nieufność mieszkańców wobec głównej bohaterki. Protagonistką ma być Anika, postrzegana przez miejscową społeczność jako obca. Bohaterka będzie wzbudzać podejrzenia niezależnych postaci, co utrudni jej swobodne przemieszczanie się po świecie i pozostawanie niezauważoną. Wcześniejsze przecieki także wskazywały, że Anika stanie się celem prześladowań związanych z oskarżeniami o czary. Świat gry ma być rozległy, lecz znacznie bardziej liniowy niż mapy znane z ostatnich odsłon serii. Teren zostanie podzielony na trzy główne obszary, obejmujące między innymi gęste lasy, wsie oraz większe miejscowości. Gracze mają odwiedzać leśne posterunki, osady położone w głębi puszczy, a także rzeki prowadzące w stronę miast i kolejnych kompleksów leśnych. Dużych zmian doczeka się także warstwa dźwiękowa. Odgłosy mają być dynamicznie tłumione przez znajdujące się pomiędzy postaciami przeszkody. Osoba stojąca za ścianą będzie słyszalna znacznie ciszej, przez co określenie jej dokładnego położenia może okazać się trudniejsze. Rozwiązanie powinno zwiększyć napięcie i sprawić, że eksploracja zamkniętych pomieszczeń stanie się mniej przewidywalna. Źródło przecieku wspomina również o wyjątkowo mrocznej oprawie graficznej. Assassin’s Creed Hexe ma pod względem wizualnym prezentować się zauważalnie lepiej od Assassin’s Creed Shadows. Na ocenę tej deklaracji trzeba jednak poczekać do momentu, w którym Ubisoft pokaże właściwe fragmenty rozgrywki.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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