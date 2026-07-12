16-letnia gra od Square Enix doczekała się niespodziewanej aktualizacji. Tytuł otrzymał ważne wsparcie

Square Enix niespodziewanie odświeżyło grę sprzed 16 lat.

Just Cause 2 zadebiutowało w 2010 roku, ale Square Enix najwyraźniej nie zapomniało o jednej z najlepiej ocenianych odsłon swojej widowiskowej serii. Gra otrzymała pełną weryfikację zgodności ze Steam Deckiem, dzięki czemu posiadacze urządzenia Valve mogą bez większych przeszkód ponownie odwiedzić wyspę Panau. Just Cause 2 zweryfikowane na Steam Decku Trudno było oczekiwać, że produkcja przeznaczona przede wszystkim dla jednego gracza otrzyma w 2026 roku jakiekolwiek istotne zmiany. Just Cause 2 nie jest przecież najnowszą ani nawet drugą najnowszą odsłoną cyklu. Od premiery gry minęło już 16 lat, a sama marka pozostaje uśpiona od czasu debiutu Just Cause 4 w 2018 roku.

Mimo to wydawca postanowił ponownie zainteresować się starszą produkcją Avalanche Studios. Just Cause 2 otrzymało status Steam Deck Verified, co oznacza, że Valve sprawdziło działanie gry na swoim przenośnym komputerze. Taki status powinien potwierdzać, że tytuł można ukończyć na Steam Decku, a sterowanie, wydajność oraz czytelność interfejsu nie sprawiają poważniejszych problemów. Według przeprowadzonych testów gra rzeczywiście działa na urządzeniu Valve bez większych komplikacji. Jest to szczególnie istotne, ponieważ oznaczenie Steam Deck Verified nie zawsze gwarantuje idealne działanie produkcji w każdej sytuacji.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, Just Cause 2 zostało pierwszą odsłoną cyklu z pełną weryfikacją na Steam Decku. Pozostałe trzy części mają obecnie status Playable, który informuje, że gry można uruchomić na urządzeniu, ale podczas zabawy mogą pojawić się pewne niedogodności. Nie wiadomo, czy Square Enix zamierza przeprowadzić podobne działania w przypadku pozostałych produkcji. Niespodziewane zainteresowanie starszą grą może jednak ponownie wywołać dyskusję o przyszłości marki. Możliwe, że poprawienie działania gry stanowi część większych przygotowań związanych z powrotem serii. Fani od dawna czekają na Just Cause 5, chociaż w przeszłości pojawiły się doniesienia, że prace nad kolejną częścią zostały anulowane. Inną możliwością pozostaje przygotowanie rebootu lub odświeżonego wydania jednej ze starszych odsłon. Na razie są to jednak wyłącznie spekulacje. Just Cause 2 przez wielu graczy nadal uznawane jest za najlepszą część serii. Produkcja otrzymała średnią ocen na poziomie 84 punktów w serwisie Metacritic, co pozostaje najwyższym wynikiem w historii cyklu. Ten sam rezultat widnieje również na karcie gry w sklepie Steam. Tytuł okazał się także dużym sukcesem komercyjnym. Sprzedaż przekroczyła sześć milionów egzemplarzy, co było bardzo dobrym rezultatem, szczególnie jak na realia rynku z 2010 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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