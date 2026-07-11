Zmiany w Black Desert Online. Twórcy modyfikują balans PvE, poziom trudności bossów oraz dodają nowe wydarzenia

Nowa aktualizacja do Black Desert Online wprowadza trochę zmian w rozgrywce PvE.

Pearl Abyss udostępniło kolejną aktualizację do Black Desert Online, która kończy obecną serię zmian balansu rozgrywki PvE. Patch wprowadza również nowe poziomy trudności dla jednego z bossów Black Shrine, wydłuża czas trwania programu Olvia Academy Class 2 oraz dodaje szereg usprawnień poprawiających komfort gry. Black Desert Online z nowa aktualizacją Najważniejszym elementem aktualizacji jest zakończenie bieżącego etapu zmian balansu PvE. Deweloperzy podkreślili, że będą uważnie monitorować wpływ wprowadzonych modyfikacji oraz zmian z ostatnich tygodni, aby upewnić się, że faktycznie poprawiają one równowagę rozgrywki. Aktualizacja obejmuje także zmiany dotyczące pięciu klas postaci, którymi są Warrior, Valkyrie, Ninja, Striker oraz Corsair. Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych poprawek zostały opublikowane w oficjalnych notatkach do aktualizacji.

Miłośnicy wymagających wyzwań mogą zmierzyć się z nowymi poziomami trudności Calamity 9 i Calamity 10 dla bossa Songakshi w trybie Donghae w ramach Black Shrine. Twórcy zapowiadają nowe mechaniki, których opanowanie będzie niezbędne do pokonania przeciwnika. Według Pearl Abyss poziom trudności ma być porównywalny do starć z bossami Duoksini oraz Oduksini.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja wydłuża również wydarzenie Olvia Academy Class 2, dając graczom więcej czasu na ukończenie programu. Osoby, które jeszcze się nie zapisały, nadal mogą to zrobić. Nowy okres zapisów potrwa do 23 lipca przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, przyjmowanie zadań zakończy się 22 lipca, natomiast sam program będzie dostępny do 30 lipca, czyli o tydzień dłużej niż pierwotnie planowano. Twórcy wprowadzili również kilka usprawnień poprawiających wygodę korzystania z gry. Notatki dotyczące postaci będą teraz wyświetlane na ekranie wyboru bohatera oraz w interfejsie opuszczania gry. Z kolei podczas przełączania się między członkami rodziny w oknie View Family Characters gracze zobaczą również ekwipunek wybranej postaci. Dodano także nowe animacje otwierania wybranych skrzyń z nagrodami z Atoraxxion. Pearl Abyss przygotowuje się również do wydarzenia Heidel Ball, które odbędzie się 25 lipca w Kalifornii. Z tej okazji wystartuje nowe wydarzenie organizowane we współpracy z firmą AMD. Wśród pozostałych atrakcji dostępnych w tym tygodniu znalazły się także wydarzenia Blessing, Hot Time oraz ponowne otwarcie Terrmian Beach.