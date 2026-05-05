Activision ucina plotki. Call of Duty po 13 latach porzuca PS4

Jaka przyszłość czeka serię Call of Duty? Mamy tutaj wiele znaków zapytania, ale w jednej kwestii wszystko jest już jasne.
Activision postanowiło bowiem odnieść się do ostatnich plotek. Na jakich platformach zobaczymy więc kolejne Call of Duty?
Call of Duty opuszcza 8. generację konsol
Dopiero co ujawniono przecieki, według których nowa odsłona serii Call of Duty – według wielu Modern Warfare 4 – miała być testowana na PlayStation 4. To oznaczałoby, że twórcy postanowili trzymać się poprzedniej generacji konsol, co w oczywisty sposób może odcisnąć swoje piętno na samej grze. Obawy graczy były spore, bo przecież znamy wiele gier, które ucierpiały przez nadmierne przywiązanie do starych sprzętów, bo przez nie nie były w stanie rozwinąć pełni swojego potencjału. Nic więc dziwnego, że wydawca zdecydował się do tychże obaw odnieść. I jednocześnie uspokoić graczy.
W oficjalnych mediach społecznościowych pojawił się krótki, acz treściwy wpis:
Nie wiemy, skąd wzięła się ta plotka, ale nie jest ona prawdziwa. Następne Call of Duty nie powstaje z myślą o konsoli PS4
GramTV przedstawia:
Wątpliwości zostały więc rozwiane. Call of Duty po 13 latach opuszcza 8. generację konsol, na której debiutowało w 2013 roku przy okazji Call of Duty: Ghost. W sumie na PlayStation 4 i Xbox One pojawiło się 13 odsłon cyklu oraz 2 remastery. Ale to już przeszłość. Jeżeli zamierzacie zagrać w nadchodzące Modern Warfare 4, które prawdopodobnie ukaże się w październiku, musicie zaopatrzyć się w PlayStation 5 lub Xbox Series X/S. Niewykluczone przy tym, że nowy CoD, wbrew przewidywaniom, nie trafi w dniu swojej premiery do abonamentu Game Pass.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!