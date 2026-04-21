Ten hit zdetronizował Red Dead Redemption 2. Jedna z najlepszych gier z PS4 skończyła 8 lat

Produkcja zdobyła tytuł gry roku, pokonując Red Dead Redemption 2.

Minęło osiem lat od premiery jednej z najważniejszych gier w historii PlayStation. 20 kwietnia 2018 roku na rynku zadebiutował God of War od Santa Monica Studio, tytuł, który nie tylko odświeżył znaną serię, ale też zdefiniował ją na nowo. God of War – nordyckie przygody Kratosa zadebiutowały na PlayStation 4 osiem lat temu Przed 2018 rokiem cykl kojarzony był przede wszystkim z dynamiczną, efektowną walką oraz epicką skalą wydarzeń osadzonych w mitologii greckiej. Historia Kratosa opierała się na motywach zemsty i gniewie, co przez lata zapewniało widowiskowe doświadczenia, ale wraz z pojawieniem się spin-offów formuła zaczęła się wyczerpywać.

Nowa odsłona postawiła na zupełnie inne podejście. Twórcy przenieśli akcję do świata nordyckich mitów i skupili się na bardziej kameralnej, osobistej opowieści. Tempo rozgrywki zostało wyraźnie zwolnione, a starcia nabrały większej wagi i taktycznego charakteru. Zamiast klasycznego slashera otrzymaliśmy przygodową grę akcji, co wyraźnie odróżniało grę od poprzednich części. Największą zmianą okazało się jednak przedstawienie samego Kratosa. Z bohatera napędzanego wyłącznie gniewem stał się postacią znacznie bardziej złożoną. Jako ojciec Atreusa musi zmierzyć się nie tylko z własną przeszłością, ale też z odpowiedzialnością za wychowanie syna. Relacja między bohaterami stanowi trzon całej historii, a ich rozmowy i wspólna podróż nadają opowieści autentyczności i emocjonalnej głębi.

To właśnie ten nacisk na narrację sprawił, że God of War wyróżnił się na tle konkurencji. Gra udowodniła, że produkcja akcji może łączyć widowiskową rozgrywkę z rozbudowanym rozwojem postaci, nie tylko za sprawą odblokowywania nowych umiejętności, czy wyposażenia. Każde wydarzenie zyskiwało dodatkowe znaczenie, a historia przestawała być jedynie tłem dla walki. Ten kierunek został później rozwinięty w God of War Ragnarok, który potwierdził, że obrana ścieżka była trafna. Premiera w 2018 roku szybko przełożyła się na ogromne uznanie zarówno ze strony graczy, jak i krytyków. Tytuł zdobył liczne nagrody gry roku, w tym na gali The Game Awards, pokonując m.in. Red Dead Redemption 2 oraz Assassin's Creed Odyssey, i stał się jednym z filarów katalogu PlayStation 4. Obok takich produkcji jak The Last of Us Part II czy Marvel’s Spider Man pomógł ugruntować wizerunek marki jako lidera w tworzeniu wysokobudżetowych, fabularnych doświadczeń. Nie można też pominąć aspektu technicznego. Twórcy zdecydowali się na zastosowanie kamery bez widocznych cięć, co pozwoliło zachować ciągłość wydarzeń od początku do końca. Projekt świata zachęcał do eksploracji, jednocześnie nie przytłaczając gracza nadmiarem aktywności. Starannie zaprojektowane lokacje oraz elementy inspirowane strukturą metroidvanii sprawiały, że powroty do wcześniej odwiedzonych miejsc były naturalną częścią przygody. Warto wspomnieć, że na podstawie God of War z 2018 roku powstaje serial od Amazona. Jeszcze pod koniec lutego Prime Video udostępniło pierwsze oficjalne zdjęcie, prezentujące Kratosa i Atreusa.

