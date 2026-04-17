Zaloguj się lub Zarejestruj

Na to Call of Duty czekają wszyscy fani serii. Jest już oficjalna data premiery

Jakub Piwoński
2026/04/17 08:30
0
0

Paramount i Activision w końcu ujawniają szczegóły filmu. Za projekt odpowiadają twórcy Yellowstone i widowiskowych hitów akcji.

Film na podstawie serii Call of Duty w końcu wychodzi z cienia. Nie znamy aktorów, nie znamy fabuły. Ale wiemy już, kiedy film obejrzymy. Paramount Pictures oraz Activision oficjalnie potwierdziły datę premiery — produkcja zadebiutuje w kinach 30 czerwca 2028 roku.

Wielkie nazwiska i ogromne oczekiwania

Za reżyserię odpowiada Peter Berg, twórca znany z dynamicznych, widowiskowych produkcji, takich jak Hancock czy serial Friday Night Lights. Scenariusz współtworzy natomiast Taylor Sheridan, czyli jeden z najgłośniejszych nazwisk współczesnej telewizji, odpowiedzialny za sukces Yellowstone.

To połączenie sugeruje, że film może postawić nie tylko na efektowną akcję, ale też na bardziej rozbudowaną warstwę fabularną i bohaterów, co dobrze wpisuje się w kierunek, jaki seria Call of Duty obrała w swoich kampaniach fabularnych. Na razie nie ujawniono obsady, ale biorąc pod uwagę skalę projektu i charakter marki, można spodziewać się głośnych nazwisk i aktorów kojarzonych z kinem akcji.

GramTV przedstawia:

Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Nie wiadomo, czy twórcy zdecydują się na adaptację konkretnych odsłon, takich jak Modern Warfare czy Black Ops, czy też opowiedzą zupełnie nową historię osadzoną w tym uniwersum. Oba scenariusze wydają się możliwe, zwłaszcza że seria znana jest z różnorodnych, często filmowych kampanii.

Jedno jest pewne — Call of Duty to jedna z największych marek w historii gier wideo, co praktycznie gwarantuje ogromne zainteresowanie projektem. Twórcy zapowiadają, że film ma oddać charakter serii i jednocześnie przyciągnąć nowych widzów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, produkcja może stać się jedną z najważniejszych i najbardziej widowiskowych adaptacji gier w historii kina.

Tagi:

Popkultura
Activision
film
Call of Duty
wojna
Paramount
Taylor Sheridan
film wojenny
adaptacja gry
Peter Berg
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112