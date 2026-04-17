Na to Call of Duty czekają wszyscy fani serii. Jest już oficjalna data premiery

Za reżyserię odpowiada Peter Berg, twórca znany z dynamicznych, widowiskowych produkcji, takich jak Hancock czy serial Friday Night Lights. Scenariusz współtworzy natomiast Taylor Sheridan, czyli jeden z najgłośniejszych nazwisk współczesnej telewizji, odpowiedzialny za sukces Yellowstone.

To połączenie sugeruje, że film może postawić nie tylko na efektowną akcję, ale też na bardziej rozbudowaną warstwę fabularną i bohaterów, co dobrze wpisuje się w kierunek, jaki seria Call of Duty obrała w swoich kampaniach fabularnych. Na razie nie ujawniono obsady, ale biorąc pod uwagę skalę projektu i charakter marki, można spodziewać się głośnych nazwisk i aktorów kojarzonych z kinem akcji.

Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Nie wiadomo, czy twórcy zdecydują się na adaptację konkretnych odsłon, takich jak Modern Warfare czy Black Ops, czy też opowiedzą zupełnie nową historię osadzoną w tym uniwersum. Oba scenariusze wydają się możliwe, zwłaszcza że seria znana jest z różnorodnych, często filmowych kampanii.

Jedno jest pewne — Call of Duty to jedna z największych marek w historii gier wideo, co praktycznie gwarantuje ogromne zainteresowanie projektem. Twórcy zapowiadają, że film ma oddać charakter serii i jednocześnie przyciągnąć nowych widzów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, produkcja może stać się jedną z najważniejszych i najbardziej widowiskowych adaptacji gier w historii kina.