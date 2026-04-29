PlayStation Plus na maj oficjalnie. Chiński soulslike i coś dla fanów futbolu

Sony ujawniło listę gier, które już za kilka dni trafią w ręce abonentów PlayStation Plus.
Dzisiaj ostatnia środa miesiąca, a więc zgodnie z tradycją otrzymaliśmy oficjalną prezentację nowej oferty PlayStation Plus. Trzeba przyznać, że Sony zadbało o całkiem ciekawy zestaw, który powinien umilić graczom majowe dni. Już w przyszłym tygodniu w ręce abonentów japońskiej firmy trafią 3 produkcje, w tym m.in. najnowsza odsłona popularnej serii gier skierowanej do fanów piłki nożnej.
Oprócz EA Sports FC 26 w przyszłym miesiącu w ręce abonentów firmy Sony trafi również Wuchang: Fallen Feathers. W ostatnich miesiącach przyszłość wspomnianej marki stała pod dużym znakiem zapytania, ale na szczęście prawa do IP zostały wykupione przez firmę Digital Bros. Jak wspomnieliśmy wyżej, w nadchodzącym tygodniu Sony udostępni swoim klientom 3 produkcje, a pełną ofertą PlayStation Plus na maj 2026 roku znajdziecie poniżej.
PlayStation Plus – oferta na maj 2026
EA Sports FC 26 (PS4/PS5)
Nine Sols (PS4/PS5)
Wuchang: Fallen Feathers (PS5)
GramTV przedstawia:
Na koniec warto przypomnieć, że majowa oferta PlayStation Plus będzie dostępna od 5 maja 2026 roku, czyli od najbliższego wtorku. Abonenci usługi Sony mają również ostatnią szansę na dodanie do swoich bibliotek gier udostępnionych w ramach kwietniowej oferty PlayStation Plus.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!