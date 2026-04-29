PlayStation Plus na maj oficjalnie. Chiński soulslike i coś dla fanów futbolu

Mikołaj Ciesielski
2026/04/29 17:50
Sony ujawniło listę gier, które już za kilka dni trafią w ręce abonentów PlayStation Plus.

Dzisiaj ostatnia środa miesiąca, a więc zgodnie z tradycją otrzymaliśmy oficjalną prezentację nowej oferty PlayStation Plus. Trzeba przyznać, że Sony zadbało o całkiem ciekawy zestaw, który powinien umilić graczom majowe dni. Już w przyszłym tygodniu w ręce abonentów japońskiej firmy trafią 3 produkcje, w tym m.in. najnowsza odsłona popularnej serii gier skierowanej do fanów piłki nożnej.

Oferta PlayStation Plus na maj 2026
Największą gwiazdą majowej oferty PlayStation Plus jest bowiem EA Sports FC 26. Niewykluczone, że zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostw Świata zachęcą kilku graczy do sprawdzenia swoich sił na wirtualnej murawie. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to sprawdźcie: EA Sports FC 26 – recenzja. Dla jednych szybko, dla innych wolno.

Oprócz EA Sports FC 26 w przyszłym miesiącu w ręce abonentów firmy Sony trafi również Wuchang: Fallen Feathers. W ostatnich miesiącach przyszłość wspomnianej marki stała pod dużym znakiem zapytania, ale na szczęście prawa do IP zostały wykupione przez firmę Digital Bros. Jak wspomnieliśmy wyżej, w nadchodzącym tygodniu Sony udostępni swoim klientom 3 produkcje, a pełną ofertą PlayStation Plus na maj 2026 roku znajdziecie poniżej.

  • EA Sports FC 26 (PS4/PS5)
  • Nine Sols (PS4/PS5)
  • Wuchang: Fallen Feathers (PS5)

Na koniec warto przypomnieć, że majowa oferta PlayStation Plus będzie dostępna od 5 maja 2026 roku, czyli od najbliższego wtorku. Abonenci usługi Sony mają również ostatnią szansę na dodanie do swoich bibliotek gier udostępnionych w ramach kwietniowej oferty PlayStation Plus.

Źródło:https://blog.playstation.com/2026/04/29/playstation-plus-monthly-games-for-may-ea-sports-fc-26-wuchang-fallen-feathers-nine-sols/

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

