PlayStation Plus na maj oficjalnie. Chiński soulslike i coś dla fanów futbolu

Sony ujawniło listę gier, które już za kilka dni trafią w ręce abonentów PlayStation Plus.

Dzisiaj ostatnia środa miesiąca, a więc zgodnie z tradycją otrzymaliśmy oficjalną prezentację nowej oferty PlayStation Plus. Trzeba przyznać, że Sony zadbało o całkiem ciekawy zestaw, który powinien umilić graczom majowe dni. Już w przyszłym tygodniu w ręce abonentów japońskiej firmy trafią 3 produkcje, w tym m.in. najnowsza odsłona popularnej serii gier skierowanej do fanów piłki nożnej.

Największą gwiazdą majowej oferty PlayStation Plus jest bowiem EA Sports FC 26. Niewykluczone, że zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostw Świata zachęcą kilku graczy do sprawdzenia swoich sił na wirtualnej murawie. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to sprawdźcie: EA Sports FC 26 – recenzja. Dla jednych szybko, dla innych wolno.

Oprócz EA Sports FC 26 w przyszłym miesiącu w ręce abonentów firmy Sony trafi również Wuchang: Fallen Feathers. W ostatnich miesiącach przyszłość wspomnianej marki stała pod dużym znakiem zapytania, ale na szczęście prawa do IP zostały wykupione przez firmę Digital Bros. Jak wspomnieliśmy wyżej, w nadchodzącym tygodniu Sony udostępni swoim klientom 3 produkcje, a pełną ofertą PlayStation Plus na maj 2026 roku znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus – oferta na maj 2026