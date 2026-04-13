Poznaliśmy termin premiery Call of Duty: Modern Warfare 4? Plotki wskazują na uniknięcie starcia z GTA 6

Wygląda na to, że Microsoft i Activision nie zamierzają ryzykować bezpośredniego starcia z nadchodzącym gigantem od Rockstar Games. Zgodnie z najnowszymi plotkami tegoroczna odsłona serii Call of Duty ma zadebiutować wcześniej, niż pierwotnie zakładano.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – powrót w październiku?

Według informacji przekazanych przez CharlieIntel na Twitterze, kolejna gra z rebootowanej serii Modern Warfare ma trafić na rynek w październiku 2026 roku. To przesunięcie z tradycyjnego, listopadowego okna wydawniczego jest interpretowane jako strategiczna ucieczka przed premierą Grand Theft Auto 6.

