Poznaliśmy termin premiery Call of Duty: Modern Warfare 4? Plotki wskazują na uniknięcie starcia z GTA 6

Mikołaj Berlik
2026/04/13 09:00
Czekamy na potwierdzenie od twórców.

Wygląda na to, że Microsoft i Activision nie zamierzają ryzykować bezpośredniego starcia z nadchodzącym gigantem od Rockstar Games. Zgodnie z najnowszymi plotkami tegoroczna odsłona serii Call of Duty ma zadebiutować wcześniej, niż pierwotnie zakładano.

Call of Duty: Modern Warfare 3
Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 4 – powrót w październiku?

Według informacji przekazanych przez CharlieIntel na Twitterze, kolejna gra z rebootowanej serii Modern Warfare ma trafić na rynek w październiku 2026 roku. To przesunięcie z tradycyjnego, listopadowego okna wydawniczego jest interpretowane jako strategiczna ucieczka przed premierą Grand Theft Auto 6.

Wszystko wskazuje na to, że otrzymamy Modern Warfare 4, będące bezpośrednią kontynuacją chłodno przyjętej "trójki" z 2023 roku. Activision chce zapewnić swojej marce jak najwięcej "oddechu" przed premierą Rockstara. Podobną strategię przyjęło już wiele innych deweloperów.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii pozostaje dostępność nowej gry w usłudze Xbox Game Pass. Mimo że Microsoft jest właścicielem marki, pojawiają się coraz głośniejsze pogłoski, że Modern Warfare 4 może nie trafić do subskrypcji w dniu premiery. Byłoby to znaczące odejście od dotychczasowej polityki promowania usługi, co może sugerować, że firma liczy na ogromne przychody z tradycyjnej sprzedaży pudełkowej i cyfrowej w tak gorącym okresie.

Po porażce wizerunkowej poprzedniej części Call of Duty: Modern Warfare 4 ma przed sobą ciężkie zadanie.

Źródło:https://gamingbolt.com/call-of-duty-modern-warfare-4-launches-in-october-rumor

Mikołaj Berlik
