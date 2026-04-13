Poznaliśmy termin premiery Call of Duty: Modern Warfare 4? Plotki wskazują na uniknięcie starcia z GTA 6

Wygląda na to, że Microsoft i Activision nie zamierzają ryzykować bezpośredniego starcia z nadchodzącym gigantem od Rockstar Games. Zgodnie z najnowszymi plotkami tegoroczna odsłona serii Call of Duty ma zadebiutować wcześniej, niż pierwotnie zakładano.
Call of Duty: Modern Warfare 4 – powrót w październiku?
Według informacji przekazanych przez CharlieIntel na Twitterze, kolejna gra z rebootowanej serii Modern Warfare ma trafić na rynek w październiku 2026 roku. To przesunięcie z tradycyjnego, listopadowego okna wydawniczego jest interpretowane jako strategiczna ucieczka przed premierą Grand Theft Auto 6.
Wszystko wskazuje na to, że otrzymamy Modern Warfare 4, będące bezpośrednią kontynuacją chłodno przyjętej "trójki" z 2023 roku. Activision chce zapewnić swojej marce jak najwięcej "oddechu" przed premierą Rockstara. Podobną strategię przyjęło już wiele innych deweloperów.
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii pozostaje dostępność nowej gry w usłudze Xbox Game Pass. Mimo że Microsoft jest właścicielem marki, pojawiają się coraz głośniejsze pogłoski, że Modern Warfare 4 może nie trafić do subskrypcji w dniu premiery. Byłoby to znaczące odejście od dotychczasowej polityki promowania usługi, co może sugerować, że firma liczy na ogromne przychody z tradycyjnej sprzedaży pudełkowej i cyfrowej w tak gorącym okresie.
Po porażce wizerunkowej poprzedniej części Call of Duty: Modern Warfare 4 ma przed sobą ciężkie zadanie.
