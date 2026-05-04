Call of Duty: Modern Warfare 4 trafi też na PS4? Przecieki wywołują kontrowersje

Mikołaj Berlik
2026/05/04 12:00
Fani obawiają się, że wersja na starsze konsole wpłynie na jakość gry.

W sieci pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje na temat Call of Duty: Modern Warfare 4. Tym razem dotyczą one platform docelowych – według przecieków gra ma być testowana także na PlayStation 4.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – PS4 wciąż w grze

Informacja pochodzi od leakera znanego jako HeyImAlaix, który w przeszłości dzielił się szczegółami dotyczącymi serii Call of Duty. Według jego doniesień nowa odsłona cyklu jest obecnie sprawdzana na konsoli Sony poprzedniej generacji. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych rewelacji.

Doniesienia szybko wywołały reakcję społeczności. Część graczy obawia się, że wsparcie dla starszego sprzętu może ograniczyć rozwój technologiczny gry i wpłynąć na jej skalę czy oprawę graficzną. Inni zwracają uwagę, że utrzymanie wersji na PS4 może być decyzją biznesową, pozwalającą dotrzeć do większej liczby odbiorców.

Na ten moment wiadomo jedynie, że kolejna część serii Modern Warfare ma zadebiutować jesienią 2026 roku – według przecieków może to nastąpić w październiku, aby gracze zdążyli nacieszyć się nowym tytułem przed premierą wielce wyczekiwanego GTA 6. Projekt Rockstar Games odstrasza wielu deweloperów, którzy nie chcą pozostać w cieniu największej premiery ostatnich lat, przez co starają się unikać wydawania swoich projektów w okolicach 19 listopada – właśnie wtedy spodziewamy się debiutu.

Warto też przypomnieć, że przyszłe części Call of Duty nie będą trafiać do Xbox Game Pass w dniu premiery. Decyzja ta ma być częścią szerszej strategii związanej z modelem subskrypcyjnym. Dzięki temu abonament ma się stać bardziej przystępny cenowo, co z pewnością ucieszy spore grono graczy.

Źródło:https://insider-gaming.com/modern-warfare-4-being-playtested-on-ps4-its-claimed/

