Call of Duty: Modern Warfare 4 trafi też na PS4? Przecieki wywołują kontrowersje

Fani obawiają się, że wersja na starsze konsole wpłynie na jakość gry.

W sieci pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje na temat Call of Duty: Modern Warfare 4. Tym razem dotyczą one platform docelowych – według przecieków gra ma być testowana także na PlayStation 4. Call of Duty: Modern Warfare 4 – PS4 wciąż w grze Informacja pochodzi od leakera znanego jako HeyImAlaix, który w przeszłości dzielił się szczegółami dotyczącymi serii Call of Duty. Według jego doniesień nowa odsłona cyklu jest obecnie sprawdzana na konsoli Sony poprzedniej generacji. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych rewelacji. Wczytywanie ramki mediów.

Doniesienia szybko wywołały reakcję społeczności. Część graczy obawia się, że wsparcie dla starszego sprzętu może ograniczyć rozwój technologiczny gry i wpłynąć na jej skalę czy oprawę graficzną. Inni zwracają uwagę, że utrzymanie wersji na PS4 może być decyzją biznesową, pozwalającą dotrzeć do większej liczby odbiorców.

