Wyprzedaż Oferta na Weekend w PlayStation Store. Gry PS4 i PS5 do -75% taniej

W PlayStation Store wystartowała nowa wyprzedaż z cyklu Oferta na Weekend. W ramach majówkowej promocji przeceniono setki gier na konsole PS4 i PS5, a rabaty sięgają nawet -75%.
Najlepsze oferty z wyprzedaży w PlayStation Store
W zestawieniu poniżej umieściliśmy najciekawsze promocje dostępne w ramach aktualnej oferty:
- Star Wars Jedi: Survivor – 52,48 zł (-85%)
- Dragon Age: The Veilguard – 129,46 zł (-65%)
- Dying Light 2 Stay Human – 67,25 zł (-75%)
- Lies of P – 139,50 zł (-50%)
- Grand Theft Auto V – 84,50 zł (-50%)
- Hogwarts Legacy – 47,85 zł (-85%)
- Mafia: Definitive Edition – 25,35 zł (-85%)
- Mortal Kombat 1 – 43,80 zł (-80%)
- Red Dead Redemption 2 – 64,75 zł (-75%)
- Back 4 Blood – 29,90 zł (-90%)
- Borderlands 3 – 29,90 zł (-90%)
- Sid Meier's Civilization VI – 25,80 zł (-80%)
- Gotham Knights – 31,90 zł (-90%)
- Need for Speed Heat – 33,90 zł (-90%)
