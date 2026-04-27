Reżyser filmu Call of Duty przyłapany. Kiedyś mówił, że granie jest „żałosne”, a gracze "słabi"

Film Call of Duty powstaje. Niedawno otrzymał on nawet oficjalną datę premiery.
Teraz jednak w centrum uwagi znalazł się Peter Berg. Chodzi o wywiad udzielony przed laty.
Reżyserowi Call of Duty przypomniano kontrowersyjny wywiad
62-letni Berg wyreżyserował takie obrazy, jak m.in. Hancock z 2008 roku, Battleship: Bitwa o Ziemię z 2012 roku oraz Ocalony z 2013 roku. I to właśnie w roku 2013 udzielił on wywiadu magazynowi Esquire, który wyraźnie wskazuje, że Amerykanin nigdy raczej nie zakładał, że to on zostanie nie tylko reżyserem, ale też współscenarzystą i współproducentem filmu Call of Duty. Ponad dekadę temu jego podejście do tematyki gier wojennych nie było specjalnie przychylne temu gatunkowi. Sugerował on, że młodzi ludzie, zamiast grać w gry, powinni zająć się sportem. Warto dodać, że ojciec Berga w przeszłości służył w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych.
Co więc Berg A.D. 2013 miał do powiedzenia na temat gier wojennych?
Żałosne. Żałosne. Klawiaturowa odwaga. Nie znoszę tego. Jedynymi ludźmi, którym w kwestii Call of Duty daję “kartę wyjścia z więzienia”, są wojskowi. To oni są tan ma miejscu, służąc, nudząc się i chcą zapewnić sobie trochę rozrywki. Ok, może. Ale dzieci? Nie ma mowy.
Sądzę, że to żałosne. Sądzę, że każdy, kto po prostu siedzi i gra w gry wideo przez cztery godziny… Jest słaby. Wyjdź na zewnątrz, zrób coś.
Ewidentnie widać, że wówczas reżyser zaliczał się do szerokiego nurtu osób krytykujących gry komputerowe jako formę spędzania wolnego czasu. Mimo to teraz podjął się przeniesienia na duży ekran marki Call of Duty. Pytanie, czy Activision, powierzając mu to zadanie, było świadome jego podejścia do tematu? I czy gracze dadzą mimo wszystko szansę twórcy, który tak nieprzychylnie się o nich wyrażał. Cóż, byle do 30 czerwca 2028 roku, bo to właśnie wtedy filmowy CoD zaliczy swoją premierę. Na ten moment nie znamy jeszcze żadnych aktorów, którzy wezmą udział w obrazie, wiemy jednak, że scenariusz współtworzy Taylor Sheridan – twórca nagradzanego Yellowstone.
