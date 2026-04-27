Reżyser filmu Call of Duty przyłapany. Kiedyś mówił, że granie jest „żałosne”, a gracze "słabi"

Teraz jednak w centrum uwagi znalazł się Peter Berg. Chodzi o wywiad udzielony przed laty.

Reżyserowi Call of Duty przypomniano kontrowersyjny wywiad

62-letni Berg wyreżyserował takie obrazy, jak m.in. Hancock z 2008 roku, Battleship: Bitwa o Ziemię z 2012 roku oraz Ocalony z 2013 roku. I to właśnie w roku 2013 udzielił on wywiadu magazynowi Esquire, który wyraźnie wskazuje, że Amerykanin nigdy raczej nie zakładał, że to on zostanie nie tylko reżyserem, ale też współscenarzystą i współproducentem filmu Call of Duty. Ponad dekadę temu jego podejście do tematyki gier wojennych nie było specjalnie przychylne temu gatunkowi. Sugerował on, że młodzi ludzie, zamiast grać w gry, powinni zająć się sportem. Warto dodać, że ojciec Berga w przeszłości służył w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych.