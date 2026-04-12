Game Pass bez Call of Duty na premierę? Microsoft rozważa wprowadzenie zmian

Niewykluczone, że nowa odsłona popularnej serii nie zadebiutuje w usłudze Microsoftu.
Jakiś czas temu w sieci pojawiły się nieoficjalne doniesienia na temat nowego, tańszego wariantu Xbox Game Pass. Niewykluczone jednak, że nie jest to jedyna planowana przez Microsoft zmiana. Według jednego z branżowych insiderów Microsoft rozważa bowiem zrezygnowanie z dodawania nowych gier z serii Call of Duty w dniu premiery do usługi Game Pass.
Planami Microsoftu podzielił się Jez Corden z redakcji Windows Central (dzięki Insider Gaming). W trakcie ostatniej transmisji live dziennikarz ujawnił, że słyszał o możliwym scenariuszu, w którym nadchodzące gry z serii Call of Duty nie trafią w dniu premiery w ręce abonentów usługi Game Pass. Xbox przechodzi bowiem obecnie gruntowną reorganizację po odejściu Phila Spencera i przejęciu przez Ashę Sharmę stanowiska dyrektora generalnego Microsoft Gaming.
Corden wyjaśnia, że jeśli nowa odsłona serii Call of Duty nie trafi w dniu premiery do usługi Game Pass, to może „w pewnym sensie ujawnić pewne słabe punkty tej strategii”. Dziennikarz podkreśla jednak, że nie ma 100% pewności, czy Microsoft podejmie taką decyzję. Jednocześnie Corden podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wpływu wspomnianego cyklu na usługę amerykańskiej firmy.
Call of Duty pochłonie znaczną część przychodów, co w pewnym sensie ogranicza kwotę, jaką co miesiąc można przeznaczyć na zakup nowych treści. A nowe treści są niezbędne, by zapobiec odpływowi graczy. Nawet w roku, w którym nie ma premiery nowej części. Call of Duty jest tak popularne, że w pewnym sensie szkodzi Game Passowi, ale jednocześnie pomysł, że nie trzeba kupować Call of Duty i można je dostać taniej, w pewnym sensie szkodzi też samemu Call of Duty”.
