Game Pass bez Call of Duty na premierę? Microsoft rozważa wprowadzenie zmian

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się nieoficjalne doniesienia na temat nowego, tańszego wariantu Xbox Game Pass. Niewykluczone jednak, że nie jest to jedyna planowana przez Microsoft zmiana. Według jednego z branżowych insiderów Microsoft rozważa bowiem zrezygnowanie z dodawania nowych gier z serii Call of Duty w dniu premiery do usługi Game Pass.

Nowe Call of Duty może nie trafić w dniu premiery do usługi Game Pass

Planami Microsoftu podzielił się Jez Corden z redakcji Windows Central (dzięki Insider Gaming). W trakcie ostatniej transmisji live dziennikarz ujawnił, że słyszał o możliwym scenariuszu, w którym nadchodzące gry z serii Call of Duty nie trafią w dniu premiery w ręce abonentów usługi Game Pass. Xbox przechodzi bowiem obecnie gruntowną reorganizację po odejściu Phila Spencera i przejęciu przez Ashę Sharmę stanowiska dyrektora generalnego Microsoft Gaming.