Nowa funkcja w PlayStation Store dotarła do Polski. Gracze nie będą zadowoleni z wyższych cen gier w promocjach

W polskim PlayStation Store nadeszły „dynamiczne ceny gier”, które były wcześniej testowane przez Sony w wielu innych krajach. Coraz więcej użytkowników zauważa, że ceny mogą się zmieniać w zależności od tego, czy gracz jest zalogowany na swoje konto.

PlayStation Store – dynamiczne ceny gier dotarły do Polski

Pierwsze sygnały pojawiły się w mediach społecznościowych, gdzie gracze zaczęli dzielić się konkretnymi przykładami. Jednym z nich jest zestaw gier z serii Metro, który przy przeglądaniu sklepu bez logowania kosztuje 26,90 zł, jednak po zalogowaniu cena rośnie do 40,35 zł. Różnica jest zauważalna i dla wielu użytkowników budzi spore zdziwienie, zwłaszcza że mówimy o tej samej promocji. Prawdopodobnie wyższe ceny zobaczą ci użytkownicy, którzy regularnie kupują gry w PlayStation Store lub spędzają wiele czasu na konsoli Sony.