Nowa funkcja w PlayStation Store dotarła do Polski. Gracze nie będą zadowoleni z wyższych cen gier w promocjach

PlayStation Store – dynamiczne ceny gier dotarły do Polski
Pierwsze sygnały pojawiły się w mediach społecznościowych, gdzie gracze zaczęli dzielić się konkretnymi przykładami. Jednym z nich jest zestaw gier z serii Metro, który przy przeglądaniu sklepu bez logowania kosztuje 26,90 zł, jednak po zalogowaniu cena rośnie do 40,35 zł. Różnica jest zauważalna i dla wielu użytkowników budzi spore zdziwienie, zwłaszcza że mówimy o tej samej promocji. Prawdopodobnie wyższe ceny zobaczą ci użytkownicy, którzy regularnie kupują gry w PlayStation Store lub spędzają wiele czasu na konsoli Sony.
Nie jest to odosobniony przypadek. Podobne sytuacje były wcześniej raportowane także w innych regionach. W niektórych krajach różnice w cenach potrafiły być jeszcze bardziej wyraźne, sięgając nawet kilkudziesięciu dolarów przy wybranych tytułach. Sony testuje w ten sposób różne warianty cenowe, próbując ustalić, jaka oferta jest najbardziej atrakcyjna z perspektywy sprzedaży.
GramTV przedstawia:
Cały mechanizm opiera się na modelu testowym, w którym różni użytkownicy widzą odmienne ceny tych samych produktów. W praktyce oznacza to, że promocja nie zawsze jest taka sama dla wszystkich. Co istotne, obecnie zjawisko dotyczy głównie przecenionych gier i nie pojawia się u każdego użytkownika.
Mimo rosnącej liczby zgłoszeń Sony nie wydało oficjalnego komunikatu w sprawie wprowadzenia tej funkcji w Polsce. Gracze zwrócili się o wyjaśnienia do polskiego oddziału PlayStation, jednak w odpowiedzi otrzymują jedynie standardowe sugestie kontaktu z obsługą klienta.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!