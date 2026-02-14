Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyciekła lista skasowanych gier przez Ubisoft. Dwie części Assassin’s Creed zostały anulowane

Radosław Krajewski
2026/02/14 09:40
0
0

Wraz z wcześniejszymi doniesieniami daje to aż trzy skasowane tytuły z serii o asasynach.

Wraz z decyzjami o zmianach organizacyjnych Ubisoft zakończył prace nad kilkoma projektami. W oficjalnym raporcie podano, że firma anulowała aż sześć produkcji, w tym remake Prince of Persia: Piaski Czasu. Teraz poznaliśmy tytuły kolejnych pięciu produkcji.

Assassin’s Creed
Assassin’s Creed

Znamy tytuły skasowanych przez Ubisoft gier. Na liście dwie produkcje z serii Assassin’s Creed

Najgłośniejszym anulowanym projektem jest pozostaje Prince of Persia: Piaski Czasu Remake, zapowiedziany pierwotnie w 2020 roku. Produkcja przez lata zmagała się z problemami, a kolejne opóźnienia ostatecznie zakończyły się jej skasowaniem. Wśród anulowanych tytułów znalazł się także Project Ether, rozwijany od 2019 roku. Źródła sugerują, że część jego założeń przetrwała i została przekształcona w inny, nowszy projekt.

Na liście znalazł się również Project Pathfinder, wcześniej funkcjonujący pod nazwą Project U. Ubisoft zrezygnował ponadto z Project Crest, czyli strzelanki extraction shooter osadzonej w realiach drugiej wojny światowej. Zmiany dotknęły też markę Assassin’s Creed. Zakończono wsparcie dla Assassin’s Creed Rebellion, a mobilny projekt Assassin’s Creed Singularity nie doczeka się premiery.

Warto dodać, że poza wspomnianą szóstką istniał jeszcze sieciowy Assassin’s Creed League, który według nieoficjalnych informacji również został anulowany, jednak nie był częścią tej samej grupy projektów objętych ostatnią decyzją. Najwyraźniej ta gra została skasowana już wcześniej.

GramTV przedstawia:

Lista ostatnich skasowanych gier przez Ubisoft:

  • Prince of Persia: Piaski Czasu Remake – pierwotnie zapowiedziany jeszcze w 2020 roku
  • Projekt Ether – rozwijany od 2019 roku, który został anulowany, ale w pewnym sensie przekształcił się w nowszy projekt. Uważa się, że był rozwijany w Ubisoft Halifax
  • Project Pathfinder – znany wcześniej jako Project U
  • Project Crest – extraction shooter w czasach II wojny światowej
  • Assassin’s Creed Rebellion – koniec wsparcia
  • Assassin’s Creed Singularity – nowa mobilna gra Assassin’s Creed

Mimo licznych anulowań gier Ubisoft nie zamierza rezygnować z rozwijania największych marek. Wciąż powstaje chociażby remake Assassin’s Creed 4 Black Flag. Najnowsze doniesienia wskazują, że prezentacja gry może nastąpić w kwietniu, po wcześniejszym przesunięciu premiery na przyszły rok.

Źródło:https://insider-gaming.com/six-games-ubisoft-canceled/

