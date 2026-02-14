Wyciekła lista skasowanych gier przez Ubisoft. Dwie części Assassin’s Creed zostały anulowane

Wraz z wcześniejszymi doniesieniami daje to aż trzy skasowane tytuły z serii o asasynach.

Wraz z decyzjami o zmianach organizacyjnych Ubisoft zakończył prace nad kilkoma projektami. W oficjalnym raporcie podano, że firma anulowała aż sześć produkcji, w tym remake Prince of Persia: Piaski Czasu. Teraz poznaliśmy tytuły kolejnych pięciu produkcji.

Znamy tytuły skasowanych przez Ubisoft gier. Na liście dwie produkcje z serii Assassin’s Creed

Najgłośniejszym anulowanym projektem jest pozostaje Prince of Persia: Piaski Czasu Remake, zapowiedziany pierwotnie w 2020 roku. Produkcja przez lata zmagała się z problemami, a kolejne opóźnienia ostatecznie zakończyły się jej skasowaniem. Wśród anulowanych tytułów znalazł się także Project Ether, rozwijany od 2019 roku. Źródła sugerują, że część jego założeń przetrwała i została przekształcona w inny, nowszy projekt.