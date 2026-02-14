Wyciekła lista skasowanych gier przez Ubisoft. Dwie części Assassin’s Creed zostały anulowane

Znamy tytuły skasowanych przez Ubisoft gier. Na liście dwie produkcje z serii Assassin’s Creed
Najgłośniejszym anulowanym projektem jest pozostaje Prince of Persia: Piaski Czasu Remake, zapowiedziany pierwotnie w 2020 roku. Produkcja przez lata zmagała się z problemami, a kolejne opóźnienia ostatecznie zakończyły się jej skasowaniem. Wśród anulowanych tytułów znalazł się także Project Ether, rozwijany od 2019 roku. Źródła sugerują, że część jego założeń przetrwała i została przekształcona w inny, nowszy projekt.
Na liście znalazł się również Project Pathfinder, wcześniej funkcjonujący pod nazwą Project U. Ubisoft zrezygnował ponadto z Project Crest, czyli strzelanki extraction shooter osadzonej w realiach drugiej wojny światowej. Zmiany dotknęły też markę Assassin’s Creed. Zakończono wsparcie dla Assassin’s Creed Rebellion, a mobilny projekt Assassin’s Creed Singularity nie doczeka się premiery.
Prince of Persia: Piaski Czasu Remake – pierwotnie zapowiedziany jeszcze w 2020 roku
Projekt Ether – rozwijany od 2019 roku, który został anulowany, ale w pewnym sensie przekształcił się w nowszy projekt. Uważa się, że był rozwijany w Ubisoft Halifax
Project Pathfinder – znany wcześniej jako Project U
Project Crest – extraction shooter w czasach II wojny światowej
Assassin’s Creed Rebellion – koniec wsparcia
Assassin’s Creed Singularity – nowa mobilna gra Assassin’s Creed
Mimo licznych anulowań gier Ubisoft nie zamierza rezygnować z rozwijania największych marek. Wciąż powstaje chociażby remake Assassin’s Creed 4 Black Flag. Najnowsze doniesienia wskazują, że prezentacja gry może nastąpić w kwietniu, po wcześniejszym przesunięciu premiery na przyszły rok.
