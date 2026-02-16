Zaloguj się lub Zarejestruj

Koniec emulatorów Nintendo? Japońska firma wytacza ciężkie działa

Maciej Petryszyn
2026/02/16 10:00
Nie da się ukryć, że Nintendo nie ma raczej łatki firmy “user friendly”. A najnowsze działania raczej nie zmienia tego stanu rzeczy.

Emulacja od dawna jest solą w oku japońskiego przedsiębiorstwa. Na co otrzymaliśmy zresztą kolejny dowód.

Nintendo
Nintendo

Nintendo znowu idzie na wojnę z emulatorami

Okazuje się, że Nintendo postanowiło skorzystać z powiadomień DMCA. Doszło więc do formalnego zgłoszenia naruszenia praw autorskich. Podstawą do roszczeń jest tutaj Digital Millennium Copyright Act, czyli amerykańska ustawa dotycząca właśnie prawa autorskiego. Podobny ruch CD Projekt RED wykonał kilka tygodni temu w przypadku modyfikacji wprowadzającej do Cyberpunka 2077 wirtualną rzeczywistość.

Wróćmy jednak do Nintendo. Działania firmy wpłynęły na takie emulatory, jak Eden, Citron, Kenji-NX oraz MeloNX. Nieaktywne są również Sudachi oraz Skyline. Co więcej, sprawa ma wpłynąć również na repozytoria istniejące na GitHubie. Te co prawda jeszcze działają, ale wydaje się, że ten stan rzeczy nie potrwa zbyt długo.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Japończycy próbują walczyć z emulacją swoich tytułów. Już 2 lata temu wielkie N pozwało twórców Yuzu, chociaż wtedy udało się doprowadzić do ugody. W tym samym roku zamknięto Ryujinx, podczas gdy discordowe serwery Suyu i Sudachi zostały zamknięte. Niemniej od tego czasu pojawiły się nowe emulatory.

Obecne wydarzenia mogą wskazywać, że Nintendo chce raz na zawsze skończyć z emulatorami swoich produkcji. Trudno się temu dziwić, bo przecież firma często wydaje swoje starsze tytułu albo w ramach Nintendo Switch Online + Expansion Pack, albo też jako remake’i czy remastery na Nintendo Switch. Sama emulacja zaś w świetle przepisów nie różni się niczym od piractwa, co zresztą jest linią argumentacyjną Japończyków.

Źródło:https://nintendoeverything.com/nintendo-switch-emulator-takedown-github/

