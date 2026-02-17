Valve potwierdza problemy ze Steam Deckiem. Dotyczą również Polski

Mimo upływu lat Steam Deck pozostaje jednym z chętniej wybieranych handheldów na rynku. Ostatnio jednak pojawiły się pewne problemy.

Przypomnijmy, że już jakiś czas temu użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych oraz Japonii zaczęli doświadczać problemów z dostępnością sprzętu. Na rynkach tych Steam Deck “zniknął”, to znaczy nie nie dało się wówczas kupić żadnej z trzech wersji konsoli . Co prawda w innych miejscach świata takie kłopoty wówczas nie występowały, ale sprawa wydawała się dynamiczna.

W niektórych regionach Steam Deck OLED może być okresowo niedostępny z uwagi na niedobory pamięci RAM i dysków. Z kolei Steam Deck LCD 256 GB nie jest już produkowany i w momencie, gdy się wyprzeda, nie będzie już dostępny – stwierdziło samo Valve.

I zresztą faktycznie taka jest. Jeszcze w połowie ubiegłego tygodnia w Polsce z powodzeniem dało się kupić obie OLED-owe wersje handheldu. Niemniej to już przeszłość, bo w momencie pisania tego tekstu nabyć możemy jedynie wariant z 1 TB przestrzeni dyskowej za 3 099,00 zł . Brak natomiast wersji 512 GB za 2 599,00 zł, przy którym widnieje adnotacja “wyprzedany”.

Wspomnienie o “okresowych” brakach dostępności wydaje się nieco uspokajające, bo daje nadzieję, że po pewnym czasie zasoby magazynowe zostaną uzupełnione. Z drugiej strony trudno powiedzieć, jak długo taki stan rzeczy potrwa, bo przecież kryzys na rynku podzespołów ma się dobrze i z uwagi na rozwój AI nic nie zwiastuje, by miał się prędko skończyć.

Obecna sytuacja na rynku odciska swoje piętno nie tylko na funkcjonującym na rynku od 2022 roku Steam Decku. Również planowane na ten rok Steam Machine zostanie wydane później niż pierwotnie planowało Valve. Obecny termin to pierwsza połowa 2026 roku, aczkolwiek nie wiadomo, która konkretnie jej część.