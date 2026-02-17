Valve potwierdza problemy ze Steam Deckiem. Dotyczą również Polski

Mimo upływu lat Steam Deck pozostaje jednym z chętniej wybieranych handheldów na rynku. Ostatnio jednak pojawiły się pewne problemy.
Te skłoniły zresztą samo Valve do zabrania głosu. Na steamowej podstronie poświęconej konsoli pojawił się oficjalny komunikat.
Problemy z dostępnością Steam Decka również w Polsce
Przypomnijmy, że już jakiś czas temu użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych oraz Japonii zaczęli doświadczać problemów z dostępnością sprzętu. Na rynkach tych Steam Deck “zniknął”, to znaczy nie nie dało się wówczas kupić żadnej z trzech wersji konsoli. Co prawda w innych miejscach świata takie kłopoty wówczas nie występowały, ale sprawa wydawała się dynamiczna.
I zresztą faktycznie taka jest. Jeszcze w połowie ubiegłego tygodnia w Polsce z powodzeniem dało się kupić obie OLED-owe wersje handheldu. Niemniej to już przeszłość, bo w momencie pisania tego tekstu nabyć możemy jedynie wariant z 1 TB przestrzeni dyskowej za 3 099,00 zł. Brak natomiast wersji 512 GB za 2 599,00 zł, przy którym widnieje adnotacja “wyprzedany”.
W niektórych regionach Steam Deck OLED może być okresowo niedostępny z uwagi na niedobory pamięci RAM i dysków. Z kolei Steam Deck LCD 256 GB nie jest już produkowany i w momencie, gdy się wyprzeda, nie będzie już dostępny – stwierdziło samo Valve.
Wspomnienie o “okresowych” brakach dostępności wydaje się nieco uspokajające, bo daje nadzieję, że po pewnym czasie zasoby magazynowe zostaną uzupełnione. Z drugiej strony trudno powiedzieć, jak długo taki stan rzeczy potrwa, bo przecież kryzys na rynku podzespołów ma się dobrze i z uwagi na rozwój AI nic nie zwiastuje, by miał się prędko skończyć.
