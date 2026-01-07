Ubisoft zamyka duże studio w Halifax. Decyzja zapadła tuż po powstaniu związku zawodowego

71 osób straci pracę, a firma zapewnia, że restrukturyzacja nie ma związku z niedawną unionizacją.

Fala zwolnień w branży gier nabiera tempa już na początku 2026 roku. Ubisoft potwierdził zamknięcie studia Ubisoft Halifax, co oznacza utratę pracy dla 71 pracowników. Ubisoft Halifax – koniec dzia łalności studia Decyzja o zamknięciu studia pojawiła się zaledwie kilka dni po tym, jak 61 pracowników oddziału dołączyło do Game & Media Workers Guild of Canada (Local 30111). Związek zawodowy, funkcjonujący pod nazwą Ubisoft Workers of Canada – Halifax, uzyskał oficjalną certyfikację 18 grudnia 2025 roku.

Ubisoft w wydanym oświadczeniu podkreśla jednak, że zamknięcie studia nie ma związku z powstaniem związku zawodowego. Według firmy decyzja była elementem szerszej strategii restrukturyzacyjnej prowadzonej od dwóch lat. Jak przekazuje Ubisoft, zamknięcie studia to efekt „działań obejmujących całą firmę”, których celem było usprawnienie operacji i redukcja kosztów.

GramTV przedstawia:

Przez ostatnie 24 miesiące Ubisoft podejmował działania mające na celu usprawnienie działalności, poprawę efektywności i ograniczenie wydatków. W ramach tego procesu podjęto trudną decyzję o zamknięciu studia w Halifax. Wpłynie ona na 71 stanowisk – przekazano w oświadczeniu. Firma deklaruje również, że zapewni zwalnianym pracownikom pakiety odpraw oraz dodatkowe wsparcie w dalszej karierze zawodowej. Przed zamknięciem Ubisoft Halifax zajmowało się głównie produkcją gier mobilnych osadzonych w popularnych markach wydawcy, takich jak Rainbow Six oraz Assassin’s Creed. Ubisoft zaznaczył, że decyzja o likwidacji studia została podjęta „na długo przed” certyfikacją związku zawodowego i że firma respektuje prawo pracowników do zrzeszania się.