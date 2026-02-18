Pokolenie Z najlepiej wykształconą generacją w historii. Niestety są również najbardziej niedoceniani

Najnowsze dane z początku 2026 roku potwierdzają pesymistyczny trend: Pokolenie Z to najlepiej przygotowana do pracy generacja w historii, która jednocześnie masowo wpada w pułapkę „overqualification”. Choć młodzi ludzie posiadają dyplomy prestiżowych uczelni i certyfikaty, rynek pracy coraz częściej oferuje im stanowiska znacznie poniżej ich umiejętności.

Hiszpania europejskim liderem problemu

Według najnowszego zestawienia Eurostatu, to Hiszpania zmaga się z największą skalą tego zjawiska w całej Unii Europejskiej. 36% pracowników w tym kraju posiada kwalifikacje wyższe, niż wymagają tego ich stanowiska. Średnia dla Unii Europejskiej oscyluje wokół 22%, co oznacza, że niemal co czwarty wykształcony Europejczyk pracuje poniżej swoich możliwości. Problem ten dotyka szczególnie kobiet oraz imigrantów, ale to młodzi z Pokolenia Z odczuwają go najdotkliwiej na starcie swojej drogi zawodowej.