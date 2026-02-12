Rayman wraca z nową grą. To specjalne rocznicowe wydanie na 30-lecie serii

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami Ubisoft potajemnie pracował nad nowym Raymanem. Niestety nie kolejną, pełnoprawną odsłonę serii, ale nad specjalnym wydaniem pierwszej części z okazji 30-rocznicy. Gracze mogą spodziewać się wielu usprawnień, w tym ulepszonej grafiki, a także dodatkowym materiałom zza kulis powstawania gry. Premiery doczekamy się już jutro, czyli 13 lutego na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC oraz Nintendo Switch 2.

Rayman 30th Anniversary Edition – błyskawiczna premiera rocznicowego wydania gry

Anniversary Edition nie remasteruje oryginalnej gry, ale zawiera wersje gry na PlayStation, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Advance i Game Boy Color. Obejmuje także prototyp gry na SNES, w który nigdy wcześniej nie można było grać.