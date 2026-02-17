Serwery Highguard pustoszeją. Ostało się mniej niż 2% graczy

Mamy dopiero luty, a tymczasem już teraz możemy wskazać kandydata do jednej z najpoważniejszych wtop roku. Panie i Panowie, oto Highguard.

Powiedzieć, że premiera gry była nieudana, to nic nie powiedzieć. Od tego momentu minęło jednak nieco czasu.

Highguard szoruje po dnie

Konkretnie mówiąc, Highguard funkcjonuje na rynku już od 3. tygodni. Czy coś zatem poszło ku lepszemu? Cóż… Obecnie przy grze pozostało mniej niż 2% graczy. Produkcja Widlight zaczęła z pułapu 97 249 osób, bo zainteresowanie było niemałe. Tymczasem obecnie peak z ostatnich 24 godzin wynosi zaledwie 1 608 użytkowników. Tutaj można byłoby spuścić kurtynę.