Ubisoft na pewno będzie wspierać usługę streamingową GeForce NOW

Pod koniec lutego bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że z usługi streamingowej GeForce NOW skorzystało ponad milion graczy. Później z jakiegoś powodu coraz więcej firm zdecydowało się wycofać wsparcie usługi, usuwając swoje gry z jej biblioteki. Na pierwszy ogień poszło Activision Blizzard, które zdecydowało się zostawić w ramach usługi jedynie Wolfenstein: Youngblood. W ślad Activision poszła Bethesda. Na początku bieżącego miesiąca dowiedzieliśmy się również o usunięciu The Long Dark z katalogu GeForce NOW – jak twierdzi jeden z twórców, Raphael van Lierop, gra nigdy nie powinna się tam pojawić w pierwszej kolejności, bowiem NVIDIA nigdy nie zapytała deweloperów o zgodę na udostępnienie ich treści. Kilka dni temu z kolei informowaliśmy Was o usunięciu z usługi streamingowej wszystkich gier wydawcy 2K Games. Na szczęście, złą passę postanowiła przerwać firma Epic Games, która zadeklarowała wspieranie usługi całym swoim sercem, a dziś do koncernu Tima Sweeneya dołącza Ubisoft.

Francuski koncern poinformował, że w ramach usługi streamingowej GeForce NOW będzie można grać we wszystkie jego tytuły, w tym największe hity, jak chociażby seria Assassin’s Creed czy Far Cry. Informacja pojawiła się w mailu Chrisa Early’ego, jednego z wiceprezesów Ubisoftu ds. partnerstwa i zysków, który później został wysłany do dziennikarzy portalu Kotaku, gdzie opublikowano obszerniejszy wpis na temat tego, co aktualnie dzieje się z usługą NVIDII. Ubisoft podkreśla, że wierzy, iż GeForce NOW to przodująca usługa, która zapewni obecnym i nowym graczom wysokiej klasy doświadczenie, dając jednocześnie większy wybór w zakresie sposobu oraz miejsca grania w ulubione gry. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że usługa GeForce NOW zadebiutowała 4 lutego bieżącego roku po kilku latach testów w fazie beta.

