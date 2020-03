The Long Dark zniknęło z GeForce Now – według twórców nigdy nie powinno znaleźć się tam w pierwszej kolejności

News

Maria Wawrzyniak ,

The Long Dark, gra od studia Hinterland, zostało usunięte z usługi streamingowej GeForce Now. Powód? NVIDIA nigdy nie poprosiła twórców o zgodę.

Ostatnio coraz częściej słyszymy o usłudze streamingowej GeForce NOW. W ubiegłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że skorzystało z niej już ponad milion użytkowników. Tego samego dnia pojawiła się informacja (już nieco mniej pozytywna) o usunięciu z usługi prawie wszystkich gier Bethesdy – ostatecznie pozostawiono w niej jeden tytuł, czyli Wolfenstein: Youngblood. Dzisiaj mamy kolejne wieści (również nieszczególnie pozytywne) odnośnie deweloperów, którzy wycofują swoje gry z platformy, choć tym razem przypadek jest nieco bardziej skomplikowany. Chodzi bowiem o grę The Long Dark, która niespodziewanie zniknęła z GeForce NOW. W sprawie postanowił zabrać głos Raphael van Lierop, założyciel Hinterland Studio, czyli zespołu odpowiadającego za stworzenie produkcji. Według niego tytuł nigdy nie powinien się znaleźć w usłudze, bowiem NVIDIA nigdy nie poprosiła o zgodę na udostępnienie treści studia Hinterland. Na swoim profilu na Twitterze deweloper przeprosił wszystkich, którzy są zawiedzeni sytuacją, podkreślając, że każdy twórca powinien mieć pełne prawo do decydowania, gdzie jego gra jest udostępniana. Na koniec Lierop z sarkazmem dodał, że NVIDIA w ramach przeprosin zaoferowała studiu darmową kartę graficzną, więc być może podobnie potraktuje rozczarowanych graczy. No, raczej nie.

https://twitter.com/RaphLife/status/1234181786982203392?s=20

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis