2K Games również usunęło swoje gry z usługi streamingowej GeForce NOW

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeszcze nie tak dawno temu informowaliśmy Was o imponującym sukcesie usługi streamingowej GeForce NOW, z której korzysta już ponad milion użytkowników. Tymczasem dzisiaj mamy dla Was informację o kolejnej firmie, która zdecydowała się wycofać ze wsparcia dla wspomnianej usługi streamingowej. Jak donosi serwis PC Gamer, firma NVIDIA poinformowała na swoim forum, że 2K Games postanowiło usunąć wszystkie swoje gry z usługi streamingowej GeForce NOW. Tym samym mamy już do czynienia z trzecią firmą, która wycofała swoje wsparcie dla GeForce NOW, bowiem wcześniej dowiedzieliśmy się o podjęciu takiej samej decyzji przez Activision Blizzard oraz Bethesdę. W zeszłym tygodniu natomiast informowaliśmy Was o zniknięciu gry The Long Dark – według jej twórcy nie powinna się ona nigdy w GeForce NOW znaleźć w pierwszej kolejności. Przedstawiciele NVIDII zapewniają, że robią wszystko, co w ich mocy, aby gry 2K Games powróciły do usługi – wśród produkcji, które opuściły katalog, znalazły się takie gry, jak Borderlands 3, Sid Meier’s Civilization VI czy BioShock: The Collection.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis