Jeśli liczyliście, że niedawna premiera usługi GeForce NOW otworzy przed Wami nowe opcje dla zabawy z grami dostępnymi na platformie Battle.net, to mamy złą wiadomość. Po kilku dniach od oficjalnego debiutu streamingu Nvidii ta traci pełne portfolio spółki Activision-Blizzard. Tym samym za pośrednictwem GeForce NOW nie będziecie już bawić się z takimi tytułami jak Overwatch, World of Warcraft czy Call of Duty. Co najdziwniejsze, żadna z firm nie wyjaśniła takiego stanu rzeczy w dedykowanym komunikacie.



GeForce NOW pozwala na korzystanie w streamingu z dowolnej posiadanej przez siebie pecetowej gry, tak długo, jak jej wydawca na to pozwala. Nietrudno zauważyć, że bata usługi oferowała znacznie szerszą bazę kompatybilnych produkcji, ale wielu wydawców wycofało swoje gry w dniu oficjalnej premiery. Tymczasem Activision-Blizzard premierę przeczekało, a potem zrobiło angielskie wyjście. Jest to dziwne w świetle niedawnych deklaracji Nvidii, która zapewniała, że przed premierą NOW skontaktuje się z wydawcami, by potwierdzić, że nie mają nic przeciwko obecności swoich gier w streamingowej ofercie.



Cóż, zapewne w najbliższych dniach dowiemy się, dlaczego tak się stało. Tymczasem zainteresowanych samą usługą, nawet bez gier z Battle.net, odsyłamy pod ten adres.

