Stranger Things 5 w pierwszym zwiastunie drugiej części sezonu. Zbliża się finałowa walka z Vecną

Radosław Krajewski
2025/12/15 15:00
Netflix udostępnił zwiastun nadchodzących odcinków finałowego serialu Stranger Things.

Wielkimi krokami zbliżamy się do finału Stranger Things. Jeszcze w tym roku na Netflixie zadebiutuje druga część piątego sezonu i z tej okazji platforma zaprezentowała nowy zwiastun. Prezentuje on kolejny rozdział walki bohaterów z Hawkins z Vecną. Materiał zapowiada eskalację konfliktu, powrót do Drugiej Strony oraz nieoczekiwane sojusze, w tym wspólną wyprawę Steve’a i Dustina w sam środek koszmaru.

Stranger Things 5

Stranger Things 5 – zwiastun drugiej części piątego sezonu

W nowym zwiastunie podkreślono, że tym razem Vecna nie zamierza się ukrywać. Antagonista przetrwał militarną ofensywę bez większych strat i otwarcie rozpoczyna realizację planu podporządkowania Hawkins, a w konsekwencji całego świata. Granica między rzeczywistością a Drugą Stroną przestaje istnieć, a Demogorgony atakują coraz częściej.

Pierwsze odcinki sezonu pokazały miasto w stanie kryzysu. Wojsko prowadzi śledztwo wokół rozdarcia rzeczywistości i jednocześnie poluje na Jedenastkę. Potwory przenikają do normalnego świata, a zagrożenie dotyka nawet rodziców Mike’a i Nancy. W tle rozgrywa się osobista historia Holly Wheeler, porwanej przez Vecnę i uwięzionej w jego wspomnieniach, gdzie niespodziewanie spotyka Max, która wciąż balansuje na granicy życia po wydarzeniach z poprzedniego sezonu.

Zwiastun sugeruje też ważny zwrot dla Willa. Bohater wreszcie zaczyna ufać własnym możliwościom i wykorzystuje je, by przejąć kontrolę nad potworami, co może okazać się kluczowe w nadchodzącej konfrontacji. Mimo chwilowego zwycięstwa stawka rośnie, bo Vecna pozostaje nietknięty i gotowy na kolejny ruch.

GramTV przedstawia:

W piątym i zarazem ostatnim sezonie wraca cała główna obsada, na czele z Millie Bobby Brown, Finnem Wolfhardem, Gatenem Matarazzo, Winoną Ryder i Davidem Harbourem. Do zespołu dołączają także nowe twarze, w tym Linda Hamilton.

Przypomnijmy, że druga część zadebiutuje już w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Widzowie otrzymają trzy epizody rozwijające główny wątek, a wielki finał Stranger Things trafi na Netflixa w Nowy Rok.

News
data premiery
zwiastun
serial
Netflix
science fiction
streaming
Stranger Things
sci-fi
Stranger Things 5
