Z usługi GeForce NOW zniknęły prawie wszystkie gry Bethesdy

Maria Wawrzyniak ,

Choć jeszcze nie tak dawno temu informowaliśmy Was o imponującym sukcesie usługi streamingowej GeForce NOW, z której korzysta już ponad milion użytkowników, tak okazuje się, że nie wszystkie koncerny chcą być częścią tego przedsięwzięcia. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się o wycofaniu z usługi gier spod szyldu Activision Blizzard, a teraz to samo stało się z tytułami od firmy Bethesda. Z platformy zniknęły między innymi odsłony Fallouta, Dishonored czy DOOM. Ani sam producent gier, ani NVIDIA nie podzieliły się jednak żadnymi konkretnymi informacjami na temat przyczyn usunięcia tytułów z usługi. Tym dziwniejszy fakt, że pozostawiono w niej jeden tytuł, czyli Wolfenstein: Youngblood. Teoria jest taka, że z racji obsługi RTX NVIDII zależało na zatrzymaniu tej konkretnej gry w swojej bibliotece. No i pozostaje jeszcze pytanie, czy do Activision Blizzard oraz Bethesdy dołączą kolejne firmy? Jak myślicie?

