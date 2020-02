Z usługi GeForce NOW skorzystało już ponad milion graczy

Tech

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnym blogu firmy NVIDIA pojawił się niedawno nowy wpis informujący o całkiem imponującym sukcesie usługi streamingowej GeForce NOW. Dowiedzieliśmy się, że na początku lutego bieżącego roku łączna liczba użytkowników korzystających z usługi przekroczyła okrągły milion – mowa zarówno o tych zapisanych do darmowego dostępu, jak i opłacających opcję Founders. Firma odniosła się również do obecnej sytuacji związanej z usuwaniem niektórych gier z usługi przez decyzje deweloperów. Obecnie w GeForce NOW możemy zagrać w kilkaset tytułów, a pojawić się ma jeszcze około 1500 produkcji.

Twórcy robią wszystko, co w ich mocy, aby na platformie gracze mogli cieszyć się z największych hitów już w dniu ich premiery – najświeższym przykładem jest chociażby Cyberpunk 2077 od studia CD Projekt RED, w którego zagramy w GeForce NOW już od 17 września bieżącego roku (ze wsparciem dla ray tracingu). Wygląda więc na to, że mimo ogólnych kontrowersji związanych z usługami streamingowymi, NVIDII udało się wzbudzić zaufanie graczy i znacznie zwiększyć zainteresowanie GeForce NOW.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis