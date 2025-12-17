Nowa FIFA od Netflixa! Gra piłkarska będzie ekskluzywna dla platformy streamingowej

Po kilkuletniej przerwie marka FIFA oficjalnie wraca na rynek gier wideo.

Właśnie ogłoszono, że pierwsza gra piłkarska sygnowana logo FIFA po zakończeniu współpracy z EA Sports powstaje we współpracy z Netflix Games oraz studiem Delphi Interactive. Premiera tytułu planowana jest już na 2026 rok. Netflix wypuści nową FIFĘ Przez lata EA Sports było niemal synonimem gier piłkarskich FIFA, jednak to partnerstwo zakończyło się w 2023 roku. Od tego momentu FIFA zniknęła z branży gier, pozostawiając fanów w niepewności co do przyszłości marki w świecie cyfrowej rozrywki. Teraz wiadomo już, że powrót nastąpi w zupełnie nowej formule.

Nowa, wciąż nienazwana gra piłkarska FIFA ma zadebiutować latem 2026 roku, tuż przed startem Mistrzostwami Świata FIFA 2026. Produkcja będzie dostępna wyłącznie w ramach aplikacji Netflix na urządzeniach iOS oraz Android, co oznacza pełną ekskluzywność dla subskrybentów platformy. W oficjalnym komunikacie tytuł określono jako “nowe wyobrażenie symulacji piłkarskiej FIFA”, jednak poza tym nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących rozgrywki, trybów gry czy licencji zespołów i zawodników. Do zapowiedzi odniósł się prezydent FIFA, Gianni Infantino, podkreślając strategiczne znaczenie tej współpracy:

Ta ważna współpraca stanowi kluczowy krok w zaangażowaniu FIFA w innowacje w obszarze gier piłkarskich. Naszym celem jest dotarcie do miliardów fanów futbolu w każdym wieku na całym świecie i ponowne zdefiniowanie pojęcia gier symulacyjnych. Nasza nowa gra oznacza prawdziwy początek nowej ery cyfrowego futbolu. Słowa Infantino jasno sugerują, że FIFA zamierza odejść od dotychczasowego modelu znanego z serii EA Sports FC i postawić na świeże podejście do symulacji piłkarskiej. Partnerstwo z FIFA to kolejny duży krok w rozwoju Netflix Games, które w ostatnich miesiącach rozszerzyło swoją ofertę między innymi o WWE 2K oraz gry z serii Grand Theft Auto dostępne w ramach subskrypcji. Również sam Netflix coraz śmielej zaznacza swoją obecność na rynku rozrywki. Niedawno ogłoszono porozumienie dotyczące zakupu Warner Bros. za 82 miliardy dolarów, co dodatkowo podkreśla skalę jej ambicji. Za produkcję nowej gry FIFA odpowiada Delphi Interactive, kalifornijskie studio deweloperskie kierowane przez Caspera Alexandra Daugaarda oraz byłego menedżera Zyngi, Andy’ego Kleinmana. Studio pracuje obecnie również nad projektem 007: First Light we współpracy z IO Interactive. Twórcy zapowiadają, że więcej informacji na temat nowej gry FIFA zostanie ujawnionych w 2026 roku. Na ten moment pozostaje jedynie czekać na szczegóły dotyczące rozgrywki i tego, jak marka FIFA odnajdzie się w nowej, mobilno-streamingowej rzeczywistości.