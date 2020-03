News

LM ,

Microsoft poinformował o kolejnych zmianach w katalogu Xbox Game Pass na PC i konsolach. Sprawdź, po co warto sięgnąć w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Pora na kolejne doniesienia o roszadach w katalogu Xbox Game Pass na PC i konsolach Xbox One. Microsoft ujawnił kolejne pozycje, które już niebawem znikną z katalogu usługi, co oznacza, że na ich sprawdzenie pozostały Wam już niespełna dwa tygodnie. Do połowy marca w Xbox Game Pass wyleci 6 pozycji, ale tylko 5 samodzielnych tytułów, więcej szczegółów poniżej.

Co zostanie usunięte z Xbox Game Pass?

Od 16 marca w katalogu usługi nie znajdziecie następujących pozycji:

Deus Ex: Mankind Divided;

Lichtspeer: Double Speer Edition;

Shenmue;

Shenmue 2;

Thimbleweed Park.

Jeśli w ostatnich dniach szukaliście w usłudze m.in. gry Fallout 3, to powinniście wiedzieć, że tę usunięto z Xbox Game Pass wraz z kilkoma innymi grami jeszcze przed końcem lutego. Zamiast nich Microsoft wprowadził do usługi kilka nowinek, o czym przeczytacie pod tym adresem.

https://www.youtube.com/watch?v=uvSs5b6y-YM

