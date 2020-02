News

LM ,

Dobre wieści dla miłośników pecetowego grania, którzy nie stronią od rozmaitych usług abonamentowych. Microsoft wprowadził do katalogu usługi Xbox Game Pass na PC cztery nowe produkcje. Tym razem nowinki wydają się skierowane przede wszystkim do fanów gatunku RPG, ale znajdzie się też coś dla miłośników akcji czy strategii.



Najważniejszą z nowinek jest wydane przed kilkoma dniami Wasteland Remastered, czyli odświeżone wydanie produkcji z 1988 roku. Pierwsza odsłona kultowej serii postapokaliptycznych RPG doczekała się zupełnie nowej oprawy wizualnej, a obok tego twórcy wyeliminowali też masę błędów, które – jak sami mówią – były w grze jeszcze za czasów prezydentury Ronalda Reagana. Obok tego możemy liczyć na hybrydę RPG-a i platformówki zatytułowaną Indivisible — opowieść o nastolatce, która wyrusza w podróż, by znaleźć odpowiedź na dręczące ją pytania. Całość w przyjemnej dla oka oprawie wizualnej.



Jednocześnie do pecetowego Xbox Game Pass trafi humorystyczna strategia Two Point Hospital, w której spróbujemy wyleczyć pacjentów cierpiących na bardzo nietypowe schorzenia, a także rozwinąć biznes na szerszą skalę. Na koniec prequel najsłynniejszej gangsterskiej serii z Kraju Kwitnącej Wiśni – Yakuza 0 od firmy SEGA.

Przy okazji warto wspomnieć, że zgodnie z niedawnymi doniesieniami z katalogu Xbox Game Pass na PC i konsolach zniknie niebawem kilka popularnych tytułów. Więcej szczegółów pod tym linkiem.

https://www.youtube.com/watch?v=W6KF4xc-cd4

https://www.youtube.com/watch?v=S5846AJ898U

https://www.youtube.com/watch?v=SjrcU1gwkjc

https://www.youtube.com/watch?v=aMfpQRoWGbE

