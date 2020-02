News

Chociaż zazwyczaj znacznie częściej i chętniej informujemy o nowościach w ofercie usługi Xbox Game Pass Microsoftu, to warto pamiętać, że katalog charakteryzuje się nieustannymi rotacjami. Niedawno wspominaliśmy o kolejnych dodatkach w ofercie, ale powinniście też wiedzieć, czego wkrótce w Xbox Game Pass nie znajdziecie. Microsoft nie podał jeszcze dokładnego terminu, ale wiemy, że przed końcem lutego stracicie możliwość zabawy z kilkoma tytułami – większość z nich znika wyłącznie z oferty konsolowej: mowa tu o Rise of the Tomb Raider, Just Cause 4, Fallout 3, The Elder Scrolls 4: Oblivion oraz Batman: Return to Arkham. Z usługi wypadnie też Snake Pass dostępne zarówno w wariancie pecetowym, jak i konsolowym.



Co ciekawe, według niedawnych doniesień przekazanych przez przedstawiciela współpracującego z Microsoftem studia 2 Ton, gigant z Redmond wykłada konkretną kwotę dla dewelopera za udział tytułu w Xbox Game Pass. Kwota uzależniona jest od spodziewanego zainteresowania grą, a ta w tym samym czasie nie może być udostępniona w podobnej usłudze innych firm. Oczywiście to tylko przykładowa umowa, warunki mogą różnić się dla każdego pojedynczego dewelopera czy wydawcy. Czy to się opłaca? Deweloperom zapewne tak, a Microsoft też wyjdzie na swoje, jeśli nie przeszacuje zainteresowania.



Xbox Game Pass dostępne jest na Xbox One i PC w wersji beta.

