Popkultura

LM ,

Niezależnie od tego jak wielkim zawodem okazał się dla Was seans Star Wars: The Rise of Skywalker jedno pozostaje pewne – Disney zastanowi się dwa razy, zanim podejmie decyzję o produkcji kolejnego filmu. Zdaniem włodarzy firmy ta przesyciła rynek Gwiezdnymi Wojnami, co tłumaczy znacznie słabsze przychody w Box Office i zarazem klapę filmu o przygodach Hana Solo. Przyszłość leży gdzie indziej, twierdzi Disney, a konkretnie na małych ekranach.

Priorytetem na kilka najbliższych lat pozostanie telewizja

Podczas ostatniego spotkania z inwestorami Bob Inger nie ukrywał, że w najbliższych latach Disney skupi się przede wszystkim na produkcjach telewizyjnych. Obok kontynuacji niezwykle popularnego serialu The Mandalorian firma planuje także serię, której głównym bohaterem będzie znany z Rogue One Cassian Andor. Obok tego z opóźnieniem, ale wciąż z przekonaniem, Disney zabierze się za serial o przygodach Obi-Wana Kenobiego, w którego ponownie wcieli się Ewan McGregor.



Co ciekawe, Disney upatruje w The Mandalorian drugie The Avengers. Bardzo możliwe, że przy okazji kolejnego sezonu serii, więcej czasu ekranowego zgarną dla siebie postacie pierwszoplanowe, które potem mogą otrzymać własne spin-offy. Cóż, plan śmiały, ale podobnie jak na ekranach kin, tak i tutaj Disney musi uważać, żeby nie zalać nas nowymi produkcjami w świecie Gwiezdnych Wojen.



Tymczasem warto wspomnieć, że kolejny rozdział w historii marki po cichu buduje także Electronic Arts, które pracuje nad przynajmniej dwiema grami w uniwersum George’a Lucasa. Pierwszy z nich to kontynuacja ubiegłorocznego Star Wars Jedi: Fallen Order, a drugi to być może remaster/remake obu odsłon serii Star Wars: Knights of the Old Republic.



Drugi sezon The Mandalorian ukaże się tej jesieni. Niestety wciąż nie wiemy, kiedy w Polsce zostanie udostępniona usługa Disney+.

https://www.youtube.com/watch?v=XmI7WKrAtqs

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl