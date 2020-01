Electronic Arts wyda 14 nowych gier do kwietnia 2021 roku. Kolejne remastery i gry Star Wars w produkcji!

News

Electronic Arts szykuje solidną wydawniczą ofensywę w dobie przełomu konsol ósmej i dziewiątej generacji. Przy okazji najnowszego spotkania z inwestorami firma podsumowała miniony kwartał, ale też nakreśliła plany na nadchodzący rok fiskalny. Ten obfituje w rozmaite premiery, których w sumie ma być aż kilkanaście. Oczywiście musimy brać tu pod uwagę również wydawane cyklicznie gry sportowe, ale te będą w mniejszości. Zgodnie z zapowiedziami EA do końca marca 2021 roku na rynek trafi 14 nowych gier od wydawcy – wśród nich są cztery nowe duże gry bezpośrednio od studiów EA; cztery tytuły od deweloperów niezależnych; cztery gry sportowe z markami FIFA i Madden włącznie; oraz dwie gry zmierzające na urządzenia mobilne.

Wydawca nie podał konkretów, ale wspomniał, że nadchodzące produkcje mogą trafić także na konsole nowej generacji. Te zdaniem Blake’a Jorgensena pozwolą robić w grach rzeczy, które całkowicie zaskoczą graczy i jak sam przyznał, że innowacje to najciekawsza część tej branży. Co ważne, podczas gdy Electronic Arts szykuje na rynek nowe produkcje, to jednocześnie pracuje nad zremasterowanymi wersjami klasycznych hitów. Nie wspomniano tu o odświeżonych wersjach Command & Conquer, więc łatwo wywnioskować, że poza nimi EA ma w zanadrzu coś jeszcze. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Respawn Entertainement już tworzy kontynuację Star Wars Jedi: Fallen Order, ale nie będzie to jedyna nowa gra w uniwersum Gwiezdnych Wojen.



Cóż, pozostaje czekać na konkrety, które z pewnością zaczną zalewać sieć w okolicach czerwca i kolejnej edycji EA Play przy targach E3 w Los Angeles. Tymczasem dajcie znać, co byście chcieli otrzymać w ramach rzeczonych czterech nowych gier EA.

