Sezon drugi serialu The Mandalorian zadebiutuje jesienią przyszłego roku

Maria Wawrzyniak

Jon Favreau, twórca serialu The Mandalorian, potwierdził na swoim Twitterze przybliżoną datę premiery drugiego sezonu – fani muszą poczekać do jesieni przyszłego roku. Do wpisu dołączył zdjęcie figurki przedstawiciela rasy Gamorreanów, czyli fikcyjnych stworów z uniwersum Gwiezdnych wojen, co może sugerować, że pojawią się one w kolejnym sezonie.

https://twitter.com/Jon_Favreau/status/1210652862193098753?s=20

Są to duże, aczkolwiek niezbyt inteligentne istoty, które najczęściej są zatrudniane jako strażnicy – przykładem są chociażby sługusi Jabby, który zatrudnił ich ze względu na niedrogie usługi. Co ciekawe, Gamorreanie żyją pod dominacją kobiet. Pojawiły się w filmie Powrót Jedi jako zielone, podobne do świni stwory z dwoma wystającymi kłami. Niektórzy mogą je kojarzyć również z gry Star Wars: Battlefront, gdzie występują na mapie Jabba’s Palace jako postacie niezależne.

