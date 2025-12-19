Zaloguj się lub Zarejestruj

Gwiazda filmów Harry Potter dołącza do serialowego Tomb Raidera. Zagra antagonistę?

Jakub Piwoński
2025/12/19 13:50
0
0

Aktor znany jest z ról czarnych charakterów, ale nie jest przesądzone, że tu także zagra taką postać.

Amazon wciąż powiększa obsadę nadchodzącej ekranizacji gry Tomb Raider, której gwiazdą będzie Sophie Turner w roli Lary Croft. Do sieci trafiła informacja o nowym nazwisku w aktorskiej ekipie. Fani serii Harry Potter powinni zwrócić uwagę na to nazwisko.

Jason Isaacs
Jason Isaacs

Jason Isaacs zagra w serialu Tomb Raider

Jak ustaliło Deadline, w serialu wystąpi Jason Isaacs. Aktor niedawno widziany był w serialu Biały Lotos, ale jest też doskonale znany choćby z roli Lucjusza Malfoya w serii filmów o Harrym Potterze. Za występ w serialu HBO aktor został doceniony nominacjami do Emmy i Złotego Globu. Trudno powiedzieć, w kogo aktor miałby wcielić się w serialu o słynnej pani archeolog. Amazon odmówił w tej sprawie komentarza trzymając charakter postaci aktora w tajemnicy. Niektórzy jednak sugerują, że najbardziej możliwy jest występ aktora w roli antagonisty.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że za nadchodzący serial odpowiada Phoebe Waller-Bridge, która pełni funkcję twórczyni, scenarzystki i producentki wykonawczej. Projekt rozwijany jest w Prime Video od początku 2023 roku, a zielone światło na realizację otrzymał w maju 2024. Współshowrunnerem Waller-Bridge będzie Chad Hodge, a reżyserią zajmie się Jonathan van Tulleken. Start zdjęć zaplanowano na 19 stycznia 2026 roku. To już kolejna aktorska adaptacja Tomb Raidera, po dwóch filmach z Angeliną Jolie i reboocie z Alicią Vikander w roli głównej. Niedawno zadebiutował z kolei drugi sezon animacji Tomb Raider: Legenda Lary Croft.

Źródło:https://deadline.com/2025/12/tomb-raider-tv-series-casts-jason-isaacs-1236652706/

Tagi:

Popkultura
Tomb Raider
serial
Amazon
Phoebe Waller-Bridge
Jason Isaacs
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112