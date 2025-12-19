Gwiazda filmów Harry Potter dołącza do serialowego Tomb Raidera. Zagra antagonistę?

Aktor znany jest z ról czarnych charakterów, ale nie jest przesądzone, że tu także zagra taką postać.

Amazon wciąż powiększa obsadę nadchodzącej ekranizacji gry Tomb Raider, której gwiazdą będzie Sophie Turner w roli Lary Croft. Do sieci trafiła informacja o nowym nazwisku w aktorskiej ekipie. Fani serii Harry Potter powinni zwrócić uwagę na to nazwisko.

Jason Isaacs zagra w serialu Tomb Raider

Jak ustaliło Deadline, w serialu wystąpi Jason Isaacs. Aktor niedawno widziany był w serialu Biały Lotos, ale jest też doskonale znany choćby z roli Lucjusza Malfoya w serii filmów o Harrym Potterze. Za występ w serialu HBO aktor został doceniony nominacjami do Emmy i Złotego Globu. Trudno powiedzieć, w kogo aktor miałby wcielić się w serialu o słynnej pani archeolog. Amazon odmówił w tej sprawie komentarza trzymając charakter postaci aktora w tajemnicy. Niektórzy jednak sugerują, że najbardziej możliwy jest występ aktora w roli antagonisty.