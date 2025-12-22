PIONER odkrywa karty i prezentuje ambitne plany na nadchodzące miesiące

Postapokaliptyczne MMO szykuje się na wielkie zmiany po debiucie we wczesnym dostępie.

Debiut gry PIONER we wczesnym dostępie stanowi zaledwie początek drogi dla tego ambitnego projektu. Studio GFA Games, dla którego jest to pierwsza wspólna produkcja, postanowiło podzielić się z graczami planami na przyszłość, co sugeruje optymistyczne perspektywy rozwoju tytułu. Gra przenosi użytkowników na mroźną, postsowiecką wyspę pełną niebezpiecznych anomalii oraz wrogich ugrupowań, czerpiąc wyraźne inspiracje z estetyki znanej fanom serii STALKER.

PIONER rozkręca się na 2026 rok. Fani mogą liczyć na sporo nowości

Opublikowany w mediach społecznościowych harmonogram zakłada intensywne działania już w ostatnich dniach 2025 roku oraz w całym pierwszym kwartale roku kolejnego. Grudniowe nowości skupią się wokół wydarzenia noworocznego zlokalizowanego w Wandering Pass, wprowadzając jednocześnie tematyczne przedmioty oraz świeże wydarzenia w świecie gry.