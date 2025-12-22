PIONER odkrywa karty i prezentuje ambitne plany na nadchodzące miesiące

Postapokaliptyczne MMO szykuje się na wielkie zmiany po debiucie we wczesnym dostępie.
Debiut gry PIONER we wczesnym dostępie stanowi zaledwie początek drogi dla tego ambitnego projektu. Studio GFA Games, dla którego jest to pierwsza wspólna produkcja, postanowiło podzielić się z graczami planami na przyszłość, co sugeruje optymistyczne perspektywy rozwoju tytułu. Gra przenosi użytkowników na mroźną, postsowiecką wyspę pełną niebezpiecznych anomalii oraz wrogich ugrupowań, czerpiąc wyraźne inspiracje z estetyki znanej fanom serii STALKER.
PIONER rozkręca się na 2026 rok. Fani mogą liczyć na sporo nowości
Opublikowany w mediach społecznościowych harmonogram zakłada intensywne działania już w ostatnich dniach 2025 roku oraz w całym pierwszym kwartale roku kolejnego. Grudniowe nowości skupią się wokół wydarzenia noworocznego zlokalizowanego w Wandering Pass, wprowadzając jednocześnie tematyczne przedmioty oraz świeże wydarzenia w świecie gry.
Prawdziwe uderzenie nowej treści zaplanowano jednak na styczeń 2026 roku, kiedy to fani otrzymają kontynuację głównego wątku fabularnego, nową mapę przeznaczoną do starć między graczami oraz nowy raid. Luty przyniesie dalszy rozwój opowieści oraz kolejne aktywności globalne, natomiast marzec ma dostarczyć ogromną aktualizację, której detale pozostają tajemnicą.
PIONER to pierwszoosobowa strzelanka MMO z otwartym światem, osadzona w mrocznej alternatywnej rzeczywistości. Akcja rozgrywa się na opuszczonej postapokaliptycznej wyspie, usianej porzuconymi postsowieckimi budynkami. W tym wciągającym środowisku rozgrywka definiowana jest przez dynamiczne elementy PvE i PvP, a realizm zyskuje pierwszeństwo ponad tradycyjnymi paskami zdrowia i poziomami postaci. Dzięki mapie rozciągającej się na ponad 50 kilometrów kwadratowych — nie licząc ukrytych lochów — gracze mogą eksplorować świat bogaty w tajemnice i niebezpieczeństwa, napotykając zadania fabularne i misje frakcji, które wpływają na relacje i nagrody lojalnościowe. – brzmi opis gry.
Na koniec przypomnijmy, że PIONER trafił obecnie wyłącznie na komputery osobiste. Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie 16 grudnia 2025 roku.
