Plotka: EA pracuje nad odnowionym Star Wars: Knights of the Old Republic

Pora na kolejną porcję pogłosek związanych z pożądanym przez fanów Gwiezdnych Wojen remasterem gier z serii Star Wars: Knights of the Old Republic. Do plotek zasłyszanych przed laty możemy dorzucić kolejną – jak donosi Jordan Maison z portalu Cinelinx, Electronic Arts od jakiegoś czasu pracuje nad odświeżonym wydaniem KOTOR-ów. Według jego źródeł te może pojawić się jako jedna gra, która połączy aspekty obu odsłon i jednocześnie wzbogaci całość o rozmaite elementy, które trafiły do kanonu marki w ciągu ostatnich lat.



Całość ma stanowić remake i nowe spojrzenie na cykl, ale poprzez wprowadzenie nowych elementów może trafić w gusta wszystkich, którzy spędzili z KOTOREM setki godzin. Maison zarzeka się, że pozyskane przez niego informacje pochodzą z dwóch niezależnych źródeł, a jednym z nich jest jegomość, który wskazał Ewana McGregora do roli Obi-Wana w serialu Disneya. Cóż, to ostatnie było tak dalece prawdopodobne, że do omówionych tu doniesień należy podejść z odpowiednim dystansem. Tymczasem trzymamy kciuki za powrót KOTOR-a.



Star Wars: Knights of the Old Republic zadebiutowało w 2003 roku, a w 2004 doczekało się kontynuacji w postaci Star Wars: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords. Pierwsza z nich jest dziełem BioWare, a nad drugą pracował Obsidian.



Jak zapatrujecie się na te pogłoski? KOTOR ma jeszcze szansę na dzisiejszym rynku?

