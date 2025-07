Wojna - recenzja filmu. Call of Duty bez pauzy, bez checkpointów, bez ratunku

Wojenny film Alexa Garlanda, twórcy Ex Machiny, Anihilacji i Civil War, niedawno zadebiutował na Amazon Prime Video. Czy warto było na niego czekać? Co wartościowego oferuje ta oryginalna produkcja?

Pamiętam konsternację, w jaką popadła brać dziennikarska po tym, jak w 2010 roku Oscara za najlepszy film zgarnął The Hurt Locker. Film o wojnie w Iraku był politycznie uzasadnionym wyborem, ale nijak miał się do spektakularnego sukcesu frekwencyjnego Avatara , który w tamtym czasie był czymś więcej niż filmem – był wydarzeniem. Patrząc na to z dystansu, gdy emocje już dawno opadły, trzeba przyznać, że Kathryn Bigelow (była żona Jamesa Camerona, tak w ogóle) dostarczyła nam wówczas kawał wojennego mięcha, który trudno wyprzeć z pamięci. Ten film był podwójnym przełomem – otworzył drogę do kariery Jeremy'ego Rennera, ale także sprawił, że filmy o wojnie w Iraku przestały być napuszone. Skutecznie uniknięto wtedy tego, co stało się rakiem kina wojennego – patosu. Klasyczny heroizm zastąpiono psychologią jednostki zniszczonej przez wojnę.

Te rany zostały ponownie otwarte – równie skutecznie co wtedy, choć na pewno nie w takiej skali i fabularnej złożoności. W tym roku premierę miał film o jakże wymownym tytule Wojna. Za reżyserię wziął się Alex Garland, który i tym razem zrealizował film na podstawie własnego scenariusza. Z jednym zastrzeżeniem – w tworzeniu filmu pomógł mu Ray Mendoza. Nie znajdziecie informacji o filmografii tego twórcy, bo to żołnierz, były Navy SEAL, a nie reżyser. Choć Garland znany jest przede wszystkim z filmów science fiction – kojarzymy go głównie za sprawą Ex Machina, Anihilacji (jest też scenarzystą serii 28 dni później) czy serialu Devs – to w ostatnim czasie nakręcił Civil War, również sci-fi, ale bardzo autentyczne i osadzone w wojennej stylistyce. To właśnie przy okazji pracy nad tym filmem doszło do spotkania Garlanda i Mendozy. W trakcie rozmów panowie doszli do wniosku, że wspólnie nakręcą film oparty na wspomnieniach tego drugiego.

Irak ponownie rozgrzebany

A były one tragiczne, intensywne i szczęśliwe zarazem — bo pomimo radykalnie trudnych okoliczności Mendoza zdołał przeżyć i opowiedzieć swoją historię. Gdy służył w Iraku, pewnego dnia (listopad 2006) on i jego pluton zajęli dom, który okazał się pułapką. Amerykańscy żołnierze zostali otoczeni przez siły al-Ka’idy. Misja miała fatalny przebieg i zakończyła się poważnymi stratami. Ray Mendoza był głównym komunikatorem — prowadził koordynację wsparcia powietrznego i próbował ratować rannych kolegów (w filmie wciela się w niego D’Pharaoh Woon-A-Tai). Niektórzy stracili kończyny, inni mowę, jeszcze inni — rozum.

Warto dodać, że Mendoza, dzięki wiedzy wyniesionej z czasów służby jako SEAL oraz doświadczeniu kaskaderskiemu, pomagał aktorom w odtworzeniu autentycznych procedur, taktyk, obsługi sprzętu i radiowywiadów — co uczyniło sceny wyjątkowo wiarygodnymi. Wyszło z tego coś wyjątkowego: realistyczne kino wojenne, odtworzenie prawdziwej misji prowadzonej w czasie rzeczywistym, które działa na widza lepiej niż najlepsza gra z serii Call of Duty, szokując autentyzmem. Nietrudno jednak domyślić się, jaki był główny cel tego filmu — Garland i Mendoza chcieli oddać hołd żołnierzom i opowiedzieć o wojnie bez filtrów i podniosłych słów. Skupiając się na jednej, konkretnej sytuacji, maksymalizują napięcie i emocje, jakie wtedy towarzyszyły uczestnikom tych wydarzeń, tworząc coś w rodzaju uniwersalnego komentarza do działań wojennych, które niejednokrotnie okazują się dla żołnierzy pułapką bez wyjścia.

Realizm w wojennym chaosie

Film zaczyna się jednak w sposób przewrotny. Zebrani przy jednym telewizorze żołnierze oglądają teledysk do kultowej piosenki Call On Me Erica Prytza. Zastosowanie tego utworu w tym konkretnym momencie, czyli w prologu historii, pełni dwie role — ukazuje uczestników wydarzeń jako normalnych ludzi, którzy czasem chcą się po prostu dobrze bawić, a popowa nuta stanowi dla nich pretekst do żywych reakcji i eskapizmu. Po drugie, reżyser chciał w ten sposób nieco uśpić naszą uwagę przed tym, co nadejdzie. Sama akcja rozkręca się jednak bardzo powoli. Wytrawni widzowie, zwłaszcza ci, którzy nie jeden film wojenny już widzieli, w mig zrozumieją, że to tylko cisza przed istną burzą. Film jest krótki — trwa zaledwie półtorej godziny — ale rozpisany został w sposób liniowy, rozgrywa się w jednym czasie i gdy już akcja wjeżdża na plan, nie pozwala widzowi spokojnie nabrać powietrza aż do samego końca, czyniąc seans bardzo intensywnym doświadczeniem.