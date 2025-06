Fantastyczna Czwórka ma kolejny zwiastun. Ujawnia wygląd nowej potężnej postaci w MCU

W Ameryce ruszyła przedsprzedaż biletów na Fantastyczną Czwórkę: Pierwsze kroki, czyli superprodukcję Marvela, która zadebiutuje w kinach już pod koniec lipca. Wraz z nią udostępniono nowy zwiastun, który ma zachęcić widzów do kupna biletów. Materiał zawiera niepublikowane wcześniej sceny, a jedna z nich jest szczególnie istotna. Dokładnie w szesnastej sekundzie poniższego materiału możemy zobaczyć Franklina Richardsa, czyli syna Reeda i Sue. Dlaczego ta postać jest aż tak ważna?

Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki – nowy zwiastun zdradza wygląd Franklina Richardsa

Bohater od najmłodszych lat przejawiał ogromną moc, dzięki której zdolny jest do tworzenia i niszczenia całych multiwersum. To właśnie Franklinem ma zainteresować się Galactus, a także Doktor Doom. W komiksach jest to jeden z najpotężniejszych bohaterów w uniwersum Marvel. Obecnie nie wiadomo, jaką rolę odegra w filmie, ale niedawno do sieci wyciekło zdjęcie jednej z figurek, która jeszcze lepiej prezentuje tego bohatera.