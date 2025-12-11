Amazon Luna oferuje aż 9 nowy gier. W tym kolekcję kultowych RPG-ów

Grudniowa oferta Amazon Luna zostanie dzisiaj rozszerzona o kolejne tytuły. Do biblioteki trafi aż 9 nowych tytułów, wśród których dominują klasyczne komputerowe RPG osadzone w Zapomnianych Krainach. Zestaw uzupełnia lekka przygodówka w świątecznym klimacie, która idealnie wpisuje się w czas oczekiwania na nadchodzące święta.

Amazon Luna – nowe gry w ofercie na grudzień 2025

Największą część dzisiejszej aktualizacji stanowi kompilacja Forgotten Realms: The Archives Collection Two dostępna na GOG. W skład pakietu wchodzą odrestaurowane klasyki wywodzące się z tak zwanej ery Gold Box. To produkcje, które w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wyznaczały kierunek rozwoju cyfrowych adaptacji papierowych RPG. Gracze znajdą tu pierwsze odsłony kultowych przygód rozgrywanych w Zapomnianych Krainach, pełne taktycznych starć i rozbudowanej eksploracji. Trzeba oczywiście pamiętać, że tytuły mają już swoje lata, więc archaiczna oprawa graficzna i toporny interfejs są nieodłączną częścią doświadczenia. Dla miłośników klasyki to jednak bardziej zaleta niż wada, gdyż cały pakiet pozwala zanurzyć się w historii gatunku bez konieczności sięgania po emulatory, czy archiwalne wersje gier.