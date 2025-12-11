Zaloguj się lub Zarejestruj

Amazon Luna oferuje aż 9 nowy gier. W tym kolekcję kultowych RPG-ów

Radosław Krajewski
2025/12/11 10:30
0

Amazon Luna (dawne Prime Gaming) dorzuca kolejne tytuły na grudzień. Subskrybenci mogą dziś odebrać aż 9 gier.

Grudniowa oferta Amazon Luna zostanie dzisiaj rozszerzona o kolejne tytuły. Do biblioteki trafi aż 9 nowych tytułów, wśród których dominują klasyczne komputerowe RPG osadzone w Zapomnianych Krainach. Zestaw uzupełnia lekka przygodówka w świątecznym klimacie, która idealnie wpisuje się w czas oczekiwania na nadchodzące święta.

Amazon Luna

Amazon Luna – nowe gry w ofercie na grudzień 2025

Największą część dzisiejszej aktualizacji stanowi kompilacja Forgotten Realms: The Archives Collection Two dostępna na GOG. W skład pakietu wchodzą odrestaurowane klasyki wywodzące się z tak zwanej ery Gold Box. To produkcje, które w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wyznaczały kierunek rozwoju cyfrowych adaptacji papierowych RPG. Gracze znajdą tu pierwsze odsłony kultowych przygód rozgrywanych w Zapomnianych Krainach, pełne taktycznych starć i rozbudowanej eksploracji. Trzeba oczywiście pamiętać, że tytuły mają już swoje lata, więc archaiczna oprawa graficzna i toporny interfejs są nieodłączną częścią doświadczenia. Dla miłośników klasyki to jednak bardziej zaleta niż wada, gdyż cały pakiet pozwala zanurzyć się w historii gatunku bez konieczności sięgania po emulatory, czy archiwalne wersje gier.

Drugą propozycją przygotowaną na dziś jest Christmas Adventure: Candy Storm. To lekka przygodówka typu hidden object oferowana przez Legacy Games. Wcielamy się w bohaterkę rozwiązującą zagadkę niezwykłego świątecznego zjawiska, które doprowadziło do zasypania świata słodyczami. Gra stawia na przystępne łamigłówki, przyjemną oprawę audiowizualną oraz humor, dzięki czemu świetnie sprawdza się jako niezobowiązująca produkcja na zimowy wieczór.

Dzisiejsze rozszerzenie oferty dołącza do pierwszej grudniowej puli, w której znalazły się między innymi LEGO 2K Drive, Forgotten Realms: The Archives Collection One oraz GYLT. Amazon już wcześniej zapowiedział, że kolejne aktualizacje będą pojawiać się przez cały miesiąc. Subskrybenci mogą więc spodziewać się następnych prezentów, które uzupełnią ich kolekcję jeszcze przed końcem roku.

Amazon Luna – oferta gier na grudzień 2025

  • Już dostępne - LEGO 2K Drive (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Forgotten Realms: The Archives - Collection One (GOG)
  • Już dostępne - GYLT (Amazon Games App)
  • 11 grudnia - Forgotten Realms: The Archives - Collection Two (GOG)
  • 11 grudnia - Christmas Adventure: Candy Storm (Legacy Games Code)
  • 18 grudnia - Bō: Path of the Teal Lotus (GOG)
  • 18 grudnia - Gunslugs 2 (GOG)
  • 18 grudnia - Ashworld (GOG)
  • 18 grudnia - Forgotten Realms: The Archives - Collection Three (GOG)
  • 23 grudnia - Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game (GOG)
  • 23 grudnia - Fallout 2 (GOG)
  • 30 grudnia - Dreamscaper (Epic Games Store)
  • 30 grudnia - Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition (Amazon Games App)
  • 30 grudnia - Deus Ex: Rozłam ludzkości (Epic Games Store)

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

