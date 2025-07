The Bear - recenzja 4. sezonu hitu Disney+. Już przesyt, czy jeszcze apetyt?

Jak odnaleźć sens w powtarzalności? To pytanie zadają twórcy serialu The Bear u progu jego czwartego sezonu . Wszystko zaczyna od Dnia świstaka – słynnej komedii z Billem Murrayem, opartej na iście surrealistycznym koncepcie. Bohater filmu raz za razem budzi się w tym samym dniu. Tkwienie w pułapce można odczytać jako metaforę naszej codzienności, w której rutyna kolejnych dni jest bliźniaczo podobna do rutyny dni poprzednich, co tylko pogłębia uczucie egzystencjalnej pustki. W tym wypadku Dzień świstaka można jednak potraktować także jako retoryczne pytanie o to, na ile serial, który opowiada wciąż o tym samym, może w ogóle być interesujący.

Nic tak nie działa ożywczo na fabułę jak nieco komplikacji. Punktem wyjściowym dla czwartego sezonu The Bear jest pewna nieprzychylna recenzja. Niczym w animowanym Ratatuj bohaterowie The Bear starają się wpisać w gusta nie tylko swoich gości, ale także kulinarnych krytyków, bo wiedzą, że od ich opinii zależy wszystko. Dokładnie to samo robią twórcy tej serii, zabiegając o naszą przychylność. Nie sądzę, by twórcy The Bear przejmowali się pojedynczymi recenzjami, ale już ich zbiorem – pewnie tak. Wiele się mówi o współczesnej krytyce, jeszcze więcej o tym, że jest niepotrzebna, ale mam wrażenie, że ten sygnał wysyłany przez twórców serialu The Bear na początku pierwszego odcinka mówi wiele o ich stosunku do smaku widowni. To danie, które z takim namaszczeniem serwują, nie robią przecież dla siebie. Bez względu na to, jak bardzo kultowy The Bear już jest i jak długo będzie trwać, warunkiem istnienia serialu są jego pozytywne recenzje. A tych wciąż nie brakuje – w odróżnieniu od tego, co przeżywają jego bohaterowie.

Smak powtarzalności

Ci mają już nóż na gardle. Znakiem rozpoznawczym tego sezonu jest licznik, który tyka w kuchni, a który ma wskazywać, ile czasu pozostało na to, by w kuchni w końcu zapanował niezbędny do rozwoju ład. Jeśli restauracja nie zacznie przynosić oczekiwanych wpływów, zostanie zamknięta. Wbrew temu, czego moglibyśmy się jako widzowie spodziewać – jako widzowie i goście tej restauracji – Christopher Storer nie pokazuje nam w kolejnych odcinkach organizacyjnych zmian. Zamiast tego bohaterowie, jak nigdy dotąd, starają się skierować swoją uwagę nie na blat kuchni, a na własne emocje, chcąc zastosować najpierw ład wewnętrzny, który ma przełożyć się na ład zewnętrzny. To już nie tylko walka o przetrwanie restauracji, ale też o wewnętrzny spokój i poczucie sensu, które ulatują szybciej niż para znad garnka. Jak mawiał Jordan Peterson: nie zmieni świata ten, kto nie potrafi posprzątać we własnym pokoju. Czy jakoś tak.

Więcej niż doskonaleniem swoich potraw bohaterowie zainteresowani są układaniem emocji na półkę. Najpierw muszą jednak nauczyć się je rozpoznawać i znaleźć stabilny grunt pod nogami. Ritchie zdaje sobie sprawę, że nie mógł bardziej zawalić życia: jego była partnerka wychodzi ponownie za mąż, a on sam musi uczestniczyć w ślubie. Sid wciąż waha się, czy przyjąć propozycję Shapiro – mogłaby osiągnąć to, o czym marzy, czyli pełną autonomię działania, ale cena tej decyzji nie jest oczywista. Carmy z kolei odbudowuje swoją relację z matką, za sprawą sceny pełniącej rolę katharsis. Oczyszczenie następuje także w jego relacji z Claire, co daje światełko w tunelu dla ich związku. To momenty pozornie zwyczajne, ale pełne emocjonalnej wagi – żadna potrawa nie zyskuje tu takiego ciężaru jak milczące spojrzenie czy przełamany gest. Mamy więc pasmo wzlotów i upadków – The Bear to komediodramat, który kładzie wyraźny nacisk na uczucia. Pod tym względem, a także przez rozwodnienie niektórych wątków, momentami zbliża się do telenoweli. Przed wejściem na tę ścieżkę chroni go jednak błyskotliwa realizacja.

Emocje na talerzu

Wiele w czwartym sezonie jest o działaniu, ale też o sile akceptacji. Gdy w drugim odcinku akcja toczy się w takt piosenki zespołu Talk Talk pt. Life's What You Make It, trudno o lepszy prognostyk i niejako podsumowanie tego, co widzimy i czego doświadczaliśmy dotychczas. Ten serial słynie z perfekcyjnego połączenia muzyki z obrazem, ale chyba nigdy wcześniej nie „wchodziło” to tak dobrze jak właśnie w tym momencie. Bohaterowie organizują swoją pracę, planują działania, gotują, starają się robić najlepiej to, co potrafią, a my słuchamy o tym, że życie jest właśnie tym, co stworzymy – i nic tego nie zmieni, nie ma z tego ucieczki. To scena, która działa nie tylko na poziomie estetycznym, ale i emocjonalnym – uderza tam, gdzie z reguły ukrywamy najwięcej. Trudno o lepszą puentę.