5 kolejnych gier już dzisiaj w Amazon Luna (Prime Gaming). Klasyczne RPG i ceniona metroidvania

Amazon udostępnił kolejny zestaw gier do odebrania w ramach abonamentu Luna Standard (dawniej Amazon Prime Gaming). Zgodnie z planem na ten miesiąc, w paczce znalazło się pięć tytułów, w tym kolekcja klasycznych RPG osadzonych w Zapomnianych Krainach.

Amazon Prime Gaming – nowe gry do odebrania

Grudniowa oferta Luna Standard została dziś rozszerzona o następny „rzut” darmowych gier. Abonenci mogą przypisać do swoich kont pięć produkcji, które – zgodnie z dotychczasową praktyką – trafiają do użytkowników za pośrednictwem platformy GOG. Gry są dostępne od godziny 19:00 czasu polskiego.