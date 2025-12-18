Zaloguj się lub Zarejestruj

5 kolejnych gier już dzisiaj w Amazon Luna (Prime Gaming). Klasyczne RPG i ceniona metroidvania

Mikołaj Berlik
2025/12/18 12:00
Nowy rzut darmowych gier dla abonentów Luna Standard dostępny od dziś.

Amazon udostępnił kolejny zestaw gier do odebrania w ramach abonamentu Luna Standard (dawniej Amazon Prime Gaming). Zgodnie z planem na ten miesiąc, w paczce znalazło się pięć tytułów, w tym kolekcja klasycznych RPG osadzonych w Zapomnianych Krainach.

Amazon Prime Gaming
Amazon Prime Gaming

Amazon Prime Gaming – nowe gry do odebrania

Grudniowa oferta Luna Standard została dziś rozszerzona o następny „rzut” darmowych gier. Abonenci mogą przypisać do swoich kont pięć produkcji, które – zgodnie z dotychczasową praktyką – trafiają do użytkowników za pośrednictwem platformy GOG. Gry są dostępne od godziny 19:00 czasu polskiego.

GramTV przedstawia:

Największym wyróżnikiem aktualnej oferty jest Forgotten Realms: The Archives – Collection Three, czyli zestaw dwóch klasycznych RPG z pierwszej połowy lat 90. XX wieku. W skład kompilacji wchodzą Dungeon Hack oraz Menzoberranzan, osadzone w kultowym uniwersum Zapomnianych Krain.

Pozostałe tytuły reprezentują bardziej współczesne produkcje. Gunslugs 2 to dynamiczny platformowy shoot’em up inspirowany klasyką gatunku, Bo: Path of Teal Lotus oferuje metroidvanię czerpiącą z japońskiego folkloru i stylistyki znanej z filmów studia Ghibli, natomiast Ashworld stawia na postapokaliptyczną przygodę akcji z otwartym światem i pixelartową oprawą graficzną. Wszystkie gry można przypisać do biblioteki GOG i zachować na stałe.

PC
Amazon
abonament
Amazon Prime
subskrypcja
Amazon Luna
Amazon Prime Gaming
Mikołaj Berlik
