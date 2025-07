Odyseja z dużą zmianą castingową. Aktor zrezygnował z filmu

Dopiero co w kinach mogliśmy obejrzeć pierwszy zwiastun Odysei Christophera Nolana, który to materiał szybko wyciekł do sieci i spotkał się z zaskakującą krytyką ze strony widzów, a już zmieniła się obsada filmu. Okazuje się, że Cosmo Jarvis, znany z serialu Szogun, a także filmu Wojna, nie zagra w The Odyssey. Aktor miał wystąpić u boku wielkich gwiazd, jednak z powodu konfliktu harmonogramów musiał zrezygnować tuż przed wejściem na plan.

Odyseja – Cosmo Jarvis musiał zrezygnować z udziału w filmie. Jego rolę przejął Logan Marshall-Green

Jarvis obecnie przygotowuje się do roli w biograficznym filmie Young Stalin, opowiadającym o młodości radzieckiego dyktatora. W niedalekiej przyszłości zobaczymy go również w Wife and Dog, czyli nowym akcyjniaku od Guya Ritchiego, a także drugim sezonie Szoguna.