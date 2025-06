W ten nietypowy sposób James Cameron wypełni gigantyczną lukę pomiędzy pierwszym a drugim Avatarem

Fani Avatara wreszcie poznają brakujący rozdział między wydarzeniami z pierwszego filmu Jamesa Camerona a jego kontynuacją Avatar: Istota wody. Wydawnictwo Dark Horse Comics ogłosiło nową, sześciozeszytową serię pt. Avatar: The Gap Year – Tipping Point, która trafi do sklepów w wersji anglojęzycznej już 22 października 2025 roku. Informację tę ujawnił Comicbook.

Powstał komiks Avatar

To pierwsza produkcja, która oficjalnie wypełni lukę czasową między filmami, oferując nie tylko powrót znanych bohaterów, lecz także wprowadzenie nowych złoczyńców i dramatycznych wydarzeń, które doprowadziły do ponownej inwazji ludzi na Pandorę. Co ważne – historia jest w pełni kanoniczna, więc fani chcący poznać całość opowieści nie mogą jej przegapić.