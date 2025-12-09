Nowa gra Cyberpunk ujawniona. CD Projekt chwali się interesującym projektem

CD Projekt RED zapowiedział nowy projekt osadzony w świecie Cyberpunka. Zanim studio wyda pełnoprawną kontynuację Cyberpunk 2077, gracze otrzymają mniejszą produkcję, która ma wypełnić czas oczekiwania na sequel.
Cyberpunk: Trading Card Game – co już wiemy
Nowym tytułem jest Cyberpunk: Trading Card Game, czyli gra karciana wykorzystująca postacie znane zarówno z Cyberpunk 2077, jak i serialu anime Cyberpunk: Edgerunners. Projekt powstaje we współpracy ze studiem WeirdCoGames i stanowi kolejne rozszerzenie marki poza segment gier wideo.
