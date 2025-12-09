Nowa gra Cyberpunk ujawniona. CD Projekt chwali się interesującym projektem

Produkcja będzie finansowana w modelu crowdfundingowym — w najbliższym czasie ruszy oficjalna kampania, podczas której fani będą mogli wesprzeć projekt i zagwarantować sobie dostęp do gry. CD Projekt RED uruchomił już zapisy do newslettera, a osoby zainteresowane otrzymają w ramach bonusu darmową kartę Nova Rare Lucy.

Choć Cyberpunk 2 pozostaje na wczesnym etapie rozwoju i na jego premierę przyjdzie jeszcze długo poczekać, zapowiedź gry karcianej pokazuje, że studio konsekwentnie rozwija markę i utrzymuje zainteresowanie uniwersum Night City. Na więcej szczegółów dotyczących samej rozgrywki trzeba jednak jeszcze poczekać.