Nowa gra Cyberpunk ujawniona. CD Projekt chwali się interesującym projektem

Mikołaj Berlik
2025/12/09 17:10
0
0

Zanim ukaże się Cyberpunk 2, fani dostaną nową produkcję osadzoną w znanym uniwersum

CD Projekt RED zapowiedział nowy projekt osadzony w świecie Cyberpunka. Zanim studio wyda pełnoprawną kontynuację Cyberpunk 2077, gracze otrzymają mniejszą produkcję, która ma wypełnić czas oczekiwania na sequel.

Cyberpunk

Cyberpunk: Trading Card Game – co już wiemy

Nowym tytułem jest Cyberpunk: Trading Card Game, czyli gra karciana wykorzystująca postacie znane zarówno z Cyberpunk 2077, jak i serialu anime Cyberpunk: Edgerunners. Projekt powstaje we współpracy ze studiem WeirdCoGames i stanowi kolejne rozszerzenie marki poza segment gier wideo.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Produkcja będzie finansowana w modelu crowdfundingowym — w najbliższym czasie ruszy oficjalna kampania, podczas której fani będą mogli wesprzeć projekt i zagwarantować sobie dostęp do gry. CD Projekt RED uruchomił już zapisy do newslettera, a osoby zainteresowane otrzymają w ramach bonusu darmową kartę Nova Rare Lucy.

Choć Cyberpunk 2 pozostaje na wczesnym etapie rozwoju i na jego premierę przyjdzie jeszcze długo poczekać, zapowiedź gry karcianej pokazuje, że studio konsekwentnie rozwija markę i utrzymuje zainteresowanie uniwersum Night City. Na więcej szczegółów dotyczących samej rozgrywki trzeba jednak jeszcze poczekać.

News
CD Projekt RED
CD Projekt
polskie gry
Cyberpunk 2077
karcianka
cyberpunk
Cyberpunk gra
karcianki
polskie studia
Mikołaj Berlik
